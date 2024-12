Eminem y 50 Cent: ¿una nueva colaboración musical en el horizonte?

En una reciente entrevista para Whoo’s House en Shade 45 de SiriusXM, Eminem manifestó su interés en trabajar en nueva música, específicamente en colaboración con 50 Cent. El rapero, de 52 años, destacó que sería un proyecto emocionante llevar a cabo, aunque ambos artistas deben dejar de lado cualquier distracción y concentrarse en realizar este disco. “Nunca diría que no es posible. Eso sería genial. Tenemos que dejar de decir tonterías y hacerlo”, expresó Eminem.

Colaboraciones pasadas y su impacto

Es importante señalar que Eminem, quien actualmente tiene 49 años, y 50 Cent comparten una larga historia de éxitos en común, lo que los ha llevado a ocupar los primeros lugares en las listas más importantes y, por supuesto, a cultivar una gran amistad. Su primera colaboración, “Patiently Waiting”, formó parte del álbum debut de 50 Cent, Get Rich or Die Tryin’, que se estrenó en 2003 e incluyó icónicos temas como “In Da Club” y “21 Questions”. Aunque fue lanzada como sencillo, la canción rápidamente captó el gusto del público y se convirtió en un clásico del hip-hop.

En 2014, Complex entrevistó a ambos artistas, quienes recordaron el proceso creativo detrás de este tema. Eminem explicó que el beat inicial solo tendría acompañamiento de chelo y batería. Por su parte, 50 Cent aseveró que el ritmo le permitió escribir la letra de manera fluida. “‘Patiently Waiting’ es uno que le envié a Fif”, dijo Eminem al medio, mientras recordaba que: “Me bastó conocer la sensación que transmitía. Y esas palabras salieron”.

Conexiones artísticas y proyectos futuros

En 2002, 50 Cent fue contratado por el sello discográfico Shady Records, propiedad de Eminem. Más allá de su pasado, los raperos han mantenido una conexión artística. En 2024, unieron fuerzas nuevamente junto a Dr. Dre en el tema “Gunz N Smoke”, que también cuenta con la participación de Snoop Dogg.

Asimismo, la revista PEOPLE en octubre elogió la dedicación de Eminem a su carrera musical y cómo ha logrado mantenerse vigente a lo largo de los años, afirmando que todavía tiene mucho que ofrecer. “Él está en ese bolsillo. Sigue haciendo lo mismo, sigue siendo número uno, vendido. Todavía puede hacerlo. Lo mantiene, porque nunca se detuvo. Se quedó ahí. Cuando empecé a pensar en cine, televisión y otras áreas para hacer un cambio, él estaba en el estudio de grabación grabando”, comentó.

Además, el medio The Hollywood Reporter realizó una entrevista en julio de este año, donde Curtis Jackson (nombre real de 50 Cent) habló sobre la fuerte amistad que mantiene con Eminem. Recordó un incidente en el que “Without Me” amenazó con actuar en el espectáculo del Super Bowl 2022 sin su presencia. “No me querían allí. Habría hecho lo mío. Así que terminé el programa, vendría yo. Eso sucede, piensas: ‘Maldita sea, ¿así perdiste y trajiste a 50? Maldita sea. Está bien. Trae entonces’. Pero ellos, habrían invitado. No estoy en el cartel absoluto. Podrían conseguir que Em hiciera lo mío”, contó.

Posteriormente, Marshall Mathers (nombre real de Eminem) compartió que considera a 50 Cent como un hermano y admira la forma en que siempre desea que 50 Cent demuestre que realmente no hay nada que pueda interponerse en su camino para lograrlo. “Realmente hay nada que pueda nadie interponga en su camino para lograrlo”, dijo.