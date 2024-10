Andrea Sanhueza revela su nueva felicidad y un inesperado reencuentro amoroso

Andrea Sanhueza comparte su felicidad por su nuevo pololeo con Carlos Romero y anuncia un libro sobre su experiencia tras la muerte de Roberto Bruce.

Andrea Sanhueza, quien es viuda del periodista Roberto Bruce, fallecido en un accidente aéreo el 2 de septiembre de 2011 junto a otras 20 personas, entre ellas el animador Felipe Camiroaga, compartió su felicidad al hablar sobre su nueva relación amorosa. La psicopedagoga ha manifestado su intención de publicar un libro en el que abordará de manera profunda cómo ha enfrentado la muerte de su esposo, quien también era el padre de sus hijas.

En una entrevista con el diario LUN, Sanhueza reveló detalles sobre su relación con el periodista Carlos Romero, con quien ha estado saliendo durante casi seis meses. Expresó su satisfacción al decir: “ha pasado tanto tiempo y me siento tan contenta, tan plena, tan contenida. Mis niñitas están súper bien con la situación, entonces no fue tema. Lo hice súper espontáneamente, ni siquiera me lo cuestioné”.

Sanhueza describió su conexión con Romero como algo especial, afirmando: “Nos tomamos un café y nunca más nos separamos. Es una historia linda, mágica”. Además, comentó sobre su historia previa con Carlos, indicando que lo conocía desde hace muchos años, pero que nunca había surgido nada entre ellos hasta este año, cuando se reencontraron de manera inesperada. “Fue como un flechazo. Él también tiene su historia y la verdad es que estoy en un minuto súper lindo. Nunca me había sentido de nuevo así… como feliz, plena. Él es un bacán, un tierno”, agregó.

En relación a su proyecto literario, Sanhueza explicó que la idea surgió a raíz de los mensajes que recibe a través de Instagram, donde muchas personas comparten sus propias historias y le preguntan cómo han podido seguir adelante tras experiencias similares. “Yo les contestaba, pero esto no se trata de dar una receta. Hay mucha gente que le pasó lo mismo que a mí, solo que lo mío fue más público y por eso me preguntan y se sienten identificados”, comentó.

Sanhueza también mencionó su deseo de contribuir de alguna manera, diciendo: “Entonces pensé por qué no aportar un granito de arena, ayudar a la gente contando mi experiencia, qué es lo que me ha hecho bien para tratar de vivir estos 13 años sin Roberto de la mejor manera posible”.