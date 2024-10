Karol Lucero revela por qué rechazó una oferta que podría afectar su relación

Karol Lucero revela sus razones para rechazar el reality “Ganar o servir” y cómo prioriza su relación con Francisca Virgilio en la preparación de su matrimonio.

La reunión entre Karol Lucero y Faloon Larraguibel tenía como objetivo explorar la posibilidad de que ambos participaran en el reality show titulado “Ganar o servir”. Sin embargo, este plan no se concretó, ya que una de las partes involucradas decidió no aceptar la oferta de participar en el encierro, eligiendo en su lugar rechazar la propuesta.

En una reciente entrevista en el programa “ForEva”, conducido por Eva Gómez en Radio Agricultura, Karol Lucero abordó nuevamente la cuestión de su regreso a la televisión, un tema que ha sido objeto de numerosas preguntas en el pasado. Durante esta ocasión, Lucero reveló un aspecto que no había discutido anteriormente. Al ser interrogado sobre si tiene intenciones de volver a la pantalla, el comunicador respondió afirmativamente, aunque aclaró que no se encuentra apresurado por regresar. “Espero que llegue el momento indicado para dar el sí”, expresó. En este contexto, mencionó que la última invitación que recibió fue para participar en el reality “¿Ganar o servir?”, aunque admitió que no le convencía la idea.

Karol Lucero también reflexionó sobre las razones que lo llevaron a rechazar la oferta del reality. Una de las preocupaciones que expresó fue el impacto que su participación podría tener en su relación con Francisca Virgilio. “Eran varios meses encerrado, y yo tenía que preparar mi matrimonio. Ahí hubiese sido dejar sola a mi pareja con los preparativos de la boda, y haber hipotecado mi relación”, comentó. Además, mencionó que la presencia de una expareja en el programa podría haber generado un atractivo desde el punto de vista televisivo, pero para él, no era una opción viable. “Hay personas que por las lucas dicen ‘ya voy’, pero hoy no es mi móvil”, subrayó, enfatizando que su prioridad es proteger su vida en pareja.

En relación a los planes de su matrimonio, Karol Lucero destacó que tanto él como Francisca están involucrados activamente en la organización del evento. “Hemos estado ambos muy presentes en la producción del matrimonio”, afirmó. Lucero compartió que ha aprendido de otras parejas sobre la importancia de la colaboración en la planificación. “Una de las cosas que recogí de otros matrimonios con los que conversé mucho para la preparación del que estamos haciendo, es que las novias siempre alegan que el novio las deja solas o que las decisiones las toman solas, así que recogí eso y todo lo hacemos ambos”, continuó.

El comunicador también mencionó que asisten juntos a todas las reuniones relacionadas con la boda y que toman decisiones conjuntas sobre aspectos como la decoración. “Sé que tiene mejor gusto que yo, pero al menos la acompaño y estoy ahí para dar mi opinión”, añadió. Karol Lucero concluyó su intervención afirmando que el matrimonio es un esfuerzo conjunto y que ambos están comprometidos en hacer de este evento algo especial.