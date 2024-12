Nueva plataforma digital promete revolucionar la solicitud de vacantes escolares en 2025

El Ministerio de Educación ha lanzado la plataforma “Anótate en la Lista”, una herramienta digital gratuita destinada a facilitar a las familias la solicitud de vacantes en los establecimientos educativos que cuenten con disponibilidad para el año 2025. Este nuevo sistema tiene como objetivo reemplazar el proceso presencial de regularización de matrículas, ofreciendo una alternativa más eficiente y accesible para los apoderados.

Características de la plataforma

A través de “Anótate en la Lista”, los apoderados podrán crear cuentas personales, agregar a sus hijos y solicitar vacantes en colegios que aún tengan cupos disponibles. La plataforma permite a los usuarios conocer el orden en el que se encuentran en la lista de espera, ya que las solicitudes se asignan de manera cronológica, similar al sistema presencial que se utilizaba anteriormente.

Fechas de habilitación

La habilitación de la plataforma se llevará a cabo en diferentes fechas, dependiendo de la situación particular de cada familia. Desde el 11 de diciembre, las familias con estudiantes que han repetido de curso o que requieren un cambio de nivel podrán comenzar a solicitar vacantes. Posteriormente, se abrirán nuevas fechas para aquellos estudiantes que no fueron asignados en el Sistema de Admisión Escolar (SAE) o que no participaron en el mismo.

Objetivos de la plataforma

El principal objetivo de “Anótate en la Lista” es simplificar el acceso a la educación, permitiendo que las familias realicen solicitudes de vacantes sin necesidad de hacer largas filas en los establecimientos educativos. Además, esta herramienta proporciona a los colegios una forma más organizada de gestionar las vacantes disponibles, evitando la necesidad de implementar sistemas de listas de espera propios.

Disponibilidad y contacto

La plataforma estará disponible durante todo el año 2025, lo que permitirá a las familias realizar solicitudes en cualquier momento hasta el inicio del siguiente proceso del SAE. Una vez que se asigne una vacante, los establecimientos educacionales se encargarán de contactar directamente a las familias para continuar con el proceso de matrícula.