Emilia Dides revela su lucha interna tras una relación marcada por la violencia psicológica

La actual Miss Universo Chile, Emilia Dides, compartió su experiencia con la depresión durante una entrevista en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, donde reveló que sufrió esta enfermedad a raíz de la violencia psicológica que experimentó en una relación amorosa.

Relato de superación personal

En la conversación, Dides expresó: “Tuve depresión a los 17 años, donde tenía una guerra constante de mi corazón con mi mente”. La joven de 25 años, quien recientemente se destacó en el certamen internacional de belleza al quedar entre las 12 finalistas, compartió que a pesar de estar medicada, sentía que no estaba avanzando en su proceso de recuperación.

Reflexiones sobre su estado emocional

Dides mencionó: “Un día me desperté y yo dije ‘¿sabes qué? Yo no estoy solucionando lo que está pasando, yo lo estoy tapando. O sea, es una herida que tiene un parche, pero no está la costra, porque en el fondo no estoy dejando que se sienta, necesito vivirlo, necesito saber de dónde viene’”. Esta reflexión la llevó a un proceso de autoconocimiento y sanación.

Impacto de la violencia psicológica

Al profundizar en el origen de su depresión, la modelo y cantante explicó que su sufrimiento se debió a una relación amorosa tormentosa, donde vivió violencia psicológica. Dides relató: “Tuve una relación un poco tormentosa, donde sufrí bastante porque fue un poco psicológico(…) empiezo a tener a esta persona que me está diciendo ‘te amo, pero eres una…’, palabras que por supuesto no voy a repetir”.

Empoderamiento personal

A lo largo de su proceso, Dides adoptó un enfoque positivo, afirmando: “empecé a decir ‘eres una mujer grandiosa, puedes con todo, vamos para arriba’, todas las mañanas. Durante ocho meses estuve diciéndome y convenciéndome que era una mujer poderosa, y les prometo que me lo empecé a creer”.

Finalmente, al reflexionar sobre su pasado, Emilia Dides concluyó: “veo que estuve en pedazos y que todo eso lo agarré y creé una Emilia nueva, de la cual estoy orgullosa”. Su relato destaca la importancia de enfrentar y superar las adversidades emocionales.