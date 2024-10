Arturo Vidal lanza dardos a Gareca: ¿por qué no está en La Roja?

Arturo Vidal critica su exclusión de La Roja y destaca la necesidad de jugadores experimentados para enfrentar a Brasil en el camino al Mundial 2026.

En la previa del encuentro entre Colo Colo y la Universidad Católica, el futbolista Arturo Vidal se pronunció sobre su situación con la selección chilena, conocida como La Roja, que está bajo la dirección del entrenador Ricardo Gareca. Vidal, quien ha sido un jugador destacado en su carrera, expresó su descontento por no ser convocado para el actual proceso clasificatorio hacia el Mundial de 2026. Durante una conferencia de prensa, el mediocampista no escatimó en críticas hacia la decisión de Gareca de no incluirlo en la lista de seleccionados, así como a otros jugadores de renombre como Mauricio Isla y Charles Aránguiz.

Vidal enfatizó la necesidad de contar con jugadores experimentados en la selección, afirmando que “yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), o los que estén activos, tienen que estar porque la selección los necesita”. En este sentido, subrayó que “no te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador… te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial”, lo que refleja su preocupación por la calidad del equipo en partidos decisivos.

El futbolista, que ha tenido una trayectoria en clubes de renombre como Juventus, Bayer Múnich, Barcelona e Inter, fue claro al señalar la relevancia de incluir a jugadores con experiencia en la selección. “¿Cómo el Huaso no va a estar en esta selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta”, comentó, haciendo referencia a la ausencia de Isla en el equipo nacional.

La frustración de Vidal se hizo evidente cuando cuestionó su exclusión de la selección, diciendo: “Quedé fuera en la Copa América estando bien, quedé fuera ahora, ¿por qué?, ¿hay alguno mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia de enfrentar a Brasil o que haya tenido los mismos partidos que yo?, no”. Esta declaración pone de manifiesto su percepción de que su calidad y experiencia no han sido valoradas adecuadamente por el cuerpo técnico.

Además, Vidal mencionó que su relación con Gareca no es la más fluida, indicando que su comunicación con el entrenador ha sido escasa, limitándose a “cinco minutos”. A pesar de esta situación, el jugador dejó entrever que sigue dispuesto a representar a su país, afirmando: “Yo siempre estoy a disposición, pero ya se ha visto que es difícil que vuelva a este proceso”.

La situación de Arturo Vidal en la selección chilena ha generado un debate sobre la inclusión de jugadores experimentados en momentos críticos, especialmente en el contexto de las eliminatorias para el próximo Mundial.