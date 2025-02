La hija de Ashley Tisdale confunde a Zac Efron con su padre tras ver “High School Musical”

La hija de la actriz Ashley Tisdale, conocida por su papel de Sharpay Evans en la película High School Musical, confundió a su padre con el actor Zac Efron tras ver la famosa película. Esta anécdota fue compartida por Tisdale en una reciente entrevista en el podcast Breaking Beauty, donde habló sobre su experiencia como madre y sus proyectos actuales.

Confusión familiar

La pequeña, que actualmente tiene tres años, ha comenzado a comprender que su madre interpretó a una de las villanas más emblemáticas de Disney. Durante la conversación, Tisdale reveló que su hija había visto High School Musical gracias a su esposo, Christopher French. La actriz explicó que la confusión de su hija surgió al ver a su madre en la pantalla, lo que llevó a la pequeña a pensar que Zac Efron era su padre.

Tisdale compartió entre risas: “Pensó que Zac Efron era su padre, y yo: ‘No, no es tu papá… Simplemente porque tenga el pelo oscuro no, no es papá’”. Esta anécdota refleja la inocencia de la infancia y la confusión que puede surgir al ver a un familiar en una película.

La carrera de Ashley Tisdale

El papel de Sharpay Evans fue fundamental en la carrera de Tisdale, quien incluso protagonizó su propia película titulada La fabulosa aventura de Sharpay, donde actuó junto a Austin Butler. Durante el podcast, Tisdale también mencionó que su hija está comenzando a entender quién es su madre en el mundo del espectáculo, aunque todavía no lo comprende completamente.

La actriz comentó: “Está en esa etapa en la que se pregunta por qué la gente quiere tomarse fotos conmigo”. Tisdale bromeó sobre su dificultad para explicarle a su hija la razón detrás de la atención que recibe, señalando que ahora la pequeña cree que es normal posar para fotos en la calle.

Momentos destacados

Además, Tisdale recordó con alegría que uno de los momentos más emocionantes para su hija fue verla en la alfombra roja del estreno de Wicked. La actriz expresó: “Lo más emocionante para ella es que estuve en la premiere de Wicked, aunque no tenga nada que ver con la película”. Tisdale añadió que su hija está “muy orgullosa” de ese momento, considerándolo más significativo que cualquier otro logro en su carrera.