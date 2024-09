LaLiga responde a la polémica propuesta de hinchas del Atlético para el derbi

Polémica en la previa del derbi madrileño: hinchas del Atlético Madrid proponen usar tapabocas para insultar a jugadores del Real Madrid sin ser identificados.

En la previa del derbi madrileño, surge una nueva controversia que añade tensión al esperado encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Recientemente, los seguidores del Atlético han comenzado una campaña que invita a los aficionados que asistan al Civitas Metropolitano a utilizar tapabocas, con el objetivo de evitar ser identificados por las cámaras de televisión. Esta iniciativa tiene como trasfondo la intención de proferir insultos racistas hacia los jugadores del Real Madrid, en particular hacia Vinícius Jr., sin que sus rostros sean visibles en las transmisiones.

La propuesta de los hinchas colchoneros ha generado preocupación y ha llevado a LaLiga a emitir un comunicado en el que se advierte sobre las posibles consecuencias legales de tales acciones. En su declaración, LaLiga enfatiza que la incitación al odio, especialmente en el contexto de un evento deportivo, está penada por el Código Penal español. La organización ha manifestado que, si se identifica a algún aficionado con el rostro cubierto que incite al odio racial, se procederá a su denuncia y detención inmediata.

El comunicado de LaLiga subraya que “no tolerará en ninguna circunstancia este tipo de comportamientos”, añadiendo que tales actos no solo perjudican la imagen del deporte y del país, sino que también representan una amenaza directa para la integridad y el bienestar de todos los aficionados presentes en el estadio. Esta declaración se produce en un momento crítico, justo antes del enfrentamiento entre los dos equipos, programado para las 4 p.m. del domingo.

En el contexto de esta polémica, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha optado por no abordar directamente el tema durante su reciente conferencia de prensa. Al ser cuestionado sobre la campaña de los hinchas, Simeone expresó: “Me alejo de lo que no es preparar el partido, no estoy pendiente de lo que puedan decir, pero entiendo que hay que vender el producto derbi con todos los futbolistas buenos que hay en el verde, pero tanto futbolistas como entrenadores nos tenemos que meter en lo que nos interesa”. Con estas palabras, el técnico argentino se centra en la preparación del partido, dejando de lado las controversias externas que rodean el evento.

La situación se desarrolla en un ambiente de creciente tensión, donde la rivalidad entre ambos clubes se intensifica no solo en el terreno de juego, sino también en el contexto social y cultural que rodea al fútbol en España.