Boca intensifica su búsqueda de un arquero: ¿Marchesín será la solución tras la baja de Romero?

La situación del mercado de pases en Boca Juniors ha tomado un giro significativo en los últimos días, con la llegada de varios refuerzos al plantel. En un primer momento, el club había confirmado la incorporación de Carlos Palacios, pero posteriormente, el Consejo de Fútbol ha cerrado la llegada de otros jugadores como Ayrton Costa, Alan Velasco y Rodrigo Battaglia. Mientras tanto, las negociaciones para sumar a Ander Herrera continúan, y la búsqueda de un arquero se ha intensificado, especialmente tras la baja de Sergio Romero, quien se sometió a una operación y estará fuera de las canchas por varios meses.

Rumores sobre Nahuel Guzmán

En el contexto de la búsqueda de un nuevo arquero, han surgido especulaciones sobre la posible llegada de Nahuel Guzmán, ex arquero de la Selección Argentina y figura destacada de Tigres. La experiencia y el talento de Guzmán lo convierten en un candidato atractivo para el Xeneize, especialmente considerando la situación de Romero. Sin embargo, el representante de Guzmán, Francisco Culasso, ha descartado cualquier posibilidad de que el arquero se una al club. En una conversación con Bolavip, Culasso afirmó: “Por su cláusula y el contrato que tiene vigente con Tigres, no hay chance de que Guzmán juegue en Boca”. Además, el agente indicó que no ha habido contacto con el Consejo de Fútbol de Boca, lo que refuerza la idea de que Guzmán permanecerá en la Liga MX, donde es probable que finalice su carrera.

Interés en Agustín Marchesín

A pesar de la negativa de Guzmán, Boca Juniors ha mostrado interés en otros arqueros. Según información proporcionada por Cesar Luis Merlo, el Consejo de Fútbol ha realizado una oferta formal al Gremio por Agustín Marchesín. Los representantes del club han mantenido conversaciones con Marchesín y han llegado a un acuerdo sobre los términos de su contrato. Sin embargo, la decisión final recae en el equipo brasileño, que es dirigido por Gustavo Quinteros. Marchesín ha solicitado a la institución de Porto Alegre que evalúe la oferta presentada por Boca, ya que tiene el deseo de dejar el club.

La situación en Boca Juniors continúa evolucionando con la llegada de nuevos refuerzos y la búsqueda de un arquero que pueda cubrir la baja de Romero, mientras que los rumores y negociaciones se mantienen activos en el mercado de pases.