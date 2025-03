Boca enfrenta crisis tras eliminación en Libertadores: críticas a Gago y el Consejo de Fútbol

Boca Juniors ha enfrentado un significativo revés al ser eliminado de la Copa Libertadores en la fase 2, lo que le impide incluso acceder a la Copa Sudamericana. El equipo, bajo la dirección de Fernando Gago, ha visto cómo su año internacional se desmoronó en febrero, y ahora se encuentra en la obligación de consagrarse campeón del torneo local y de competir de manera destacada en el Mundial de Clubes. En este contexto, un exjugador y manager del club ha expresado su opinión sobre la situación actual, dirigiendo críticas hacia el director técnico y el Consejo de Fútbol.

La desilusión de Juan Simón

Juan Simón, quien fue un jugador clave para Boca Juniors entre 1988 y 1994 y que regresó al club como manager de 2014 a 2016, ha manifestado su profunda desilusión con la gestión de Fernando Gago. Tras la eliminación del equipo ante Alianza Lima, Simón ha señalado que la continuidad de Gago es insostenible, especialmente considerando que el fútbol peruano es, en su opinión, “muy inferior al argentino”.

En una entrevista con Dupla Técnica, Simón expresó: “Yo estaba muy ilusionado con la llegada de Gago y terminé muy desilusionado. Si Boca no pasaba la fase iba a ser insostenible la continuidad de Gago. No la pasó y ni siquiera clasificó a la Sudamericana. Es insostenible la posición del técnico. No podés quedar afuera con un equipo de Perú, no jodamos”.

Críticas al Consejo de Fútbol

Además de criticar a Gago, Simón también dirigió sus comentarios hacia el Consejo de Fútbol de Boca. Según su perspectiva, esta entidad no debería existir, dado que el club ya cuenta con un exjugador en la presidencia. Simón subrayó que Boca Juniors se encuentra en una posición desfavorable en comparación con otros clubes, especialmente con River Plate.

Simón afirmó: “Boca está quedando muy atrasado con respecto a otras instituciones y por sobre todo a River. Lo del Consejo, me parece que ya al tener un exjugador como presidente, no sé si debería tenerlo. Todo el mundo lo cuestiona, yo no sé cómo se distribuyen los trabajos y qué función tiene cada uno”.