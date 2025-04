Boca celebra 120 años con Riquelme al frente, mientras los hinchas cuestionan su gestión tras la eliminación en Libertadores

El pasado jueves 3 de abril, el club Boca Juniors celebró su 120 aniversario desde su fundación en 1905, con una serie de eventos conmemorativos que contaron con la presencia de Juan Román Riquelme. Durante la jornada, se presentó una camiseta exclusiva que se espera sea utilizada en el próximo Mundial de Clubes en Estados Unidos, programado para la mitad del calendario.

Eventos conmemorativos y la nueva camiseta

La celebración del 120 aniversario de Boca Juniors fue un momento significativo para los aficionados, quienes se encontraron con el presidente del club, Xeneize, en un contexto marcado por la reciente eliminación del equipo en la Copa Libertadores, que ocurrió antes de la fase de grupos. Esta situación ha llevado a que el equipo no participe en competiciones continentales durante todo el año 2025. Con la mirada puesta en los campeonatos locales y en un desempeño destacado en el certamen ecuménico de junio, Riquelme ofreció declaraciones que incluyeron comentarios sobre La Bombonera, un tema de gran relevancia para los seguidores de Boca.

Declaraciones sobre La Bombonera

En una entrevista transmitida por el Canal de Boca, Juan Román Riquelme se refirió al estado actual de La Bombonera. En sus palabras, destacó: “La Bombonera es única. El hincha que va a la cancha cada día a pasear se da cuenta que está más linda. Los domingos, cuando van al estadio a ver los partidos, se dan cuenta que está cada vez más linda”. Además, el presidente del club de La Ribera aseguró: “Mientras nosotros estemos acá la vamos a seguir arreglando, cuidando”.

Compromiso con la mejora del estadio

Riquelme continuó expresando su compromiso con el mantenimiento y la mejora de La Bombonera, afirmando que “les podemos dar la palabra que, primero ya no se inunda más, como antes, y segundo la vamos a seguir poniendo más linda. Usted a su casa la quiere seguir poniendo más linda, a la Bombonera también. Es el lugar más lindo del mundo, sin dudas”.

Reflexiones sobre su historia y su amor por Boca

La entrevista también permitió a Juan Román Riquelme recordar sus inicios en el club, donde no imaginaba que se convertiría en un ícono de la historia de Boca. En este contexto, enfatizó que su amor por la institución proviene de su familia, afirmando: “No tuve mucha chance de elegir. Mi papá me hizo hincha de Boca, igual que toda mi familia. Después es una cosa rara, ser hincha de un club de fútbol que uno elige de chico. Uno es hincha de Boca y va a morir siendo hincha de Boca”.

Asimismo, Riquelme compartió su experiencia como futbolista, diciendo: “Yo no pensaba que ser futbolista sea tan lindo. Después cuando fue pasando el tiempo y recibí tanto cariño, dije esto no es normal. Son cosas que no puedo creer, es demasiado para mí. El hincha me regaló mucho más de lo que yo le puedo dar”.