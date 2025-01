Boca se prepara para su debut en la Copa Argentina mientras las negociaciones por Leandro Paredes avanzan entre incertidumbres y alternativas

Boca Juniors se prepara para su primer partido oficial del año, que se llevará a cabo por la Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz en Santa Fe. En paralelo, el Consejo de Fútbol del club avanza en las negociaciones para conformar el plantel de cara a las competiciones venideras, incluyendo la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Uno de los nombres que ha surgido en las conversaciones es el de Leandro Paredes, aunque la dirigencia ya tiene un plan alternativo en caso de que su regreso no se concrete.

Presentación de nuevos refuerzos

En las últimas horas, Boca Juniors presentó a Ander Herrera como nuevo refuerzo del equipo. Sin embargo, aún queda pendiente la oficialización de otros jugadores, como Alan Velasco y Rodrigo Battaglia. La dirigencia del club debe esperar la llegada de los transfer de estos futbolistas para poder formalizar sus incorporaciones, aunque ya se están entrenando con el resto del plantel. En este contexto, Battaglia, quien proviene del Atlético Mineiro, podría desempeñar un papel crucial en el equipo, ya que se perfila como el mediocampista titular en caso de que no se concrete la llegada de Paredes.

Posibles alternativas en el plantel

Battaglia será presentado oficialmente en los próximos días. Según el periodista Facundo Pérez en D Sports Radio, “si no se llega a dar lo de Paredes, no descarto que Boca busque un central diestro y ese volante central definido sea Battaglia”. Esto indica que, en caso de que no se logre la esperada llegada del mediocampista campeón del mundo, la institución de la Ribera ya tiene un jugador preparado para ocupar esa posición. A pesar de esto, el Consejo de Fútbol, junto a Juan Román Riquelme y Fernando Gago, continúa insistiendo para asegurar la llegada de Paredes en este mercado de pases.

Expectativas sobre el regreso de Paredes

Los aficionados de Boca Juniors han comenzado a mostrar dudas sobre la llegada de Paredes, especialmente debido a la prolongación de las negociaciones para su regreso. En este contexto, el exjugador del club, Pichi Erbes, quien es un gran amigo del mediocampista, ha aclarado las dudas y revelado que el campeón del mundo desea regresar al equipo azul y oro en este mercado de pases.

Declaraciones de Pichi Erbes

Erbes compartió detalles sobre el deseo de Paredes, afirmando: “Hablé con él, yo sé que él tiene la ilusión y las ganas de venir a Boca, pero no depende de él, sino de varios factores. Por lo que hablé, yo sé que él quiere volver ahora y estar ahí con Fernando Gago que lo conoce, con Juan Román Riquelme y los jugadores que están sonando. Yo estoy igual de ilusionado que los hinchas de que él pueda volver”, comentó en diálogo con Marketing Registrado.

Este contexto de negociaciones y expectativas se desarrolla mientras Boca Juniors se prepara para su primer compromiso oficial del año.