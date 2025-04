Familias de pescadores desaparecidos exigen al Presidente Boric continuar la búsqueda tras naufragio de la ‘Bruma’

Una semana después del inicio de la búsqueda de los siete pescadores desaparecidos tras el naufragio de la lancha a motor ‘Bruma’ en Coronel, las familias afectadas han realizado nuevas declaraciones. Es importante señalar que el protocolo de la Armada establece un plazo de búsqueda de siete días, lo que ha llevado a las familias a solicitar que el operativo no se detenga.



Demandas de las familias

Catalina Medel, quien es hija y hermana de dos de los pescadores desaparecidos, hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric para que se acerque a hablar con las familias afectadas. En sus declaraciones, Catalina expresó: ‘Hago este llamado al Presidente, para que se acerque a hablar con todas las familias de los tripulantes desaparecidos. Lo esperamos acá, estamos con toda la disposición y voluntad de escucharlo’.

En cuanto a lo que espera de una posible visita del mandatario, Catalina comentó: ‘Principalmente, que se emita la orden de que no pare la búsqueda. O sea, él es el que manda a todo el país, entonces…’. Además, enfatizó la necesidad de que el Presidente se presente ante las familias: ‘Él tiene que estar acá, tiene que venir a dar la cara con las familias’.

Catalina, cuyo padre y hermano siguen desaparecidos, aseguró que continuarán buscando a sus seres queridos, incluso si las labores de búsqueda oficiales cesan. Ella afirmó: ‘Ellos piensan que porque se cumplieron siete días las familias se van a quedar conformes con eso y no vamos a hacer nada. Y no, al contrario, nosotros vamos a molestar aún más porque sabemos cómo es el tema político acá y cómo ha pasado anteriormente’.

Nueva teoría sobre el naufragio

Por otro lado, Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule y vocera de las familias afectadas, también ofreció declaraciones tras una reunión con las autoridades. Claudia informó que no se recibieron buenas noticias, ya que, a pesar de haber recorrido 27 kilómetros, no se encontró nada. Además, recordó que el plazo de búsqueda impuesto por la Armada está por expirar.

Claudia declaró: ‘Necesitamos que el Presidente del país, que tiene la obligación de defender a los chilenos, venga y de la cara’, expresando su frustración. También criticó a los políticos que han comentado sobre la tragedia, acusándolos de hablar sin tomar acciones concretas.

En relación a la investigación del naufragio, Claudia mencionó que se ha comenzado a considerar una nueva teoría. Ella explicó: ‘Ahí surge una nueva hipótesis, que es más terrible. Que no solo la impactó, no solo colisionó, sino que más encima la arrastró y puede ser que la trituró. Y por eso hemos buscado desesperadamente y no hemos encontrado nada’.

Finalmente, Claudia indicó que si el Presidente no responde a su llamado, las familias tienen la intención de buscarlo en la Alameda y gritarle ‘Justicia’.