Canelo Álvarez planea su futuro en el ring mientras descarta pelea con Benavidez

Canelo Álvarez se encuentra en la fase de planificación de su nueva temporada tras su victoria por decisión unánime ante Edgar Berlanga en septiembre de 2025. En este contexto, la posibilidad de un enfrentamiento contra Terence Crawford cobra cada vez más fuerza. Por otro lado, el boxeador tapatío ha dejado claro que no tiene intención de pelear contra David Benavidez, a quien ha descalificado por sus actuaciones en el ring.

Desarrollo de la rivalidad con David Benavidez

Desde hace un tiempo, David Benavidez ha estado retando a Canelo Álvarez para que se enfrenten en el cuadrilátero, con la intención de poner en juego los cuatro cinturones del peso supermediano: AMB, CMB, OMB y The Ring. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo esta pelea. La ocasión más cercana a la realización del combate fue a finales del año pasado, cuando se informó que Canelo Álvarez boxearía por un monto de 200 millones de dólares, pero surgió un inconveniente que impidió que la pelea se concretara, más allá de las cuestiones económicas.

Próximo combate de David Benavidez

David Benavidez tiene programado un combate contra David Morrell el próximo 1 de febrero. En las últimas horas, el boxeador de 34 años expresó su descontento con la manera en que Benavidez se acercó para retarlo y convencerlo de pelear por los títulos. En varias ocasiones, Benavidez ha acusado a Canelo de ser miedoso. En una entrevista con The Ring Podcast, Canelo Álvarez comentó: “En este punto, he peleado con cada campeón, con los mejores que están afuera. Pero cuando alguien se acerca de esa manera, cuando te reta así, no necesitas darle dinero. Ahora puedo hacer lo que quiera y simplemente no me gusta la forma en que Benavidez se acercó para tomar la pelea”.

Posible enfrentamiento con Terence Crawford

Con la imposibilidad de enfrentarse a David Benavidez, el equipo de promotores de Canelo Álvarez, Golden Boy Promotions, está trabajando para organizar el combate entre Canelo y Terence Crawford. Según fuentes cercanas, solo quedan algunos detalles por resolver para que la pelea sea oficializada, y se espera que se lleve a cabo el próximo 13 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Reflexiones sobre el retiro

Durante una entrevista, Canelo Álvarez también abordó el tema de su posible retiro del boxeo profesional. Se mostró reflexivo sobre el momento en que decidirá colgar los guantes y dedicarse a su vida privada tras una exitosa carrera. “No lo sé. Sí, me estoy acercando (al retiro), obviamente; tal vez 38 sea… no sé, tal vez 38. Eso estaría bien; sí, creo que 38 años es el momento perfecto para empezar a pensar en eso”, indicó. Esto sugiere que los aficionados mexicanos tendrán la oportunidad de disfrutar de su carrera en el ring durante al menos cuatro años más.