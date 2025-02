Carlos Palacios desata la locura en La Bombonera con su primer gol y homenaje a Riquelme

Carlos Palacios hizo vibrar a los seguidores de Boca Juniors al marcar su primer gol con el equipo, contribuyendo a la victoria de 2-1 sobre Huracán.



El primer gol de Palacios en Boca Juniors

El jugador, que anteriormente formó parte de Colo Colo, expresó su alegría tras el partido, afirmando: “Muy feliz. Es un sueño cumplido (…) La semana pasada me había quedado una parecida y tiré el centro atrás. Muchos me dijeron que le pegara al arco. Esta vez, cuando vi al arquero achicar, la cambié al segundo palo. Contento por anotar en este estadio”.

Palacios también explicó el significado de su celebración, que imitó a la de Juan Román Riquelme, quien ha sido una figura clave en su llegada al club. “Lo veía cuando celebraba así sus goles en La Bombonera. Me nació hacerlo. Me felicitó, me dijo que le había pegado de suerte, pero feliz”, comentó el jugador de 24 años, quien fue reconocido como la figura del encuentro.

La importancia del gol para el jugador

El delantero enfatizó la relevancia de jugar en Boca Juniors y de marcar un gol en este prestigioso club: “Son sueños que uno tiene, a cualquier jugador le encantaría jugar acá y convertir un gol”.

Reconocimiento de la prensa y estadísticas

La actuación de Carlos Palacios fue bien recibida por la prensa especializada. El diario Olé destacó su desempeño con el titular: “¡Qué golacio!”, haciendo un juego de palabras con su apellido y resaltando que “condujo un alentador segundo tiempo de Boca y definió con un muy buen gol”.

Por su parte, el sitio Sofascore otorgó a Palacios una calificación de 8.3, subrayando su efectividad en el juego. Entre sus estadísticas se incluyen un 79% de precisión en sus pases, un 100% de aciertos en pases largos completados y la victoria en 9 de 15 duelos disputados.

Estadísticas del partido

Durante el partido, Palacios tuvo un total de 60 toques, anotó 1 gol, realizó 3 pases clave y completó 34 de 43 pases precisos (79%). Además, logró completar 3 de 3 pases largos, 2 de 3 regates y ganó 9 de 15 duelos. También recibió 2 faltas, realizó 2 despejes y 2 quites.

La actuación de Carlos Palacios en el partido contra Huracán no solo fue significativa para su carrera, sino que también dejó una impresión positiva en los aficionados y en los analistas del fútbol.