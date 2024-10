Carolina Tohá reconoce el impacto del caso Monsalve pero defiende su permanencia en el cargo

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó este lunes que no tiene intenciones de renunciar en medio de la controversia y las críticas provenientes de la oposición tras la denuncia por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve, así como la salida del exsubsecretario. Tohá admitió que conocer los detalles de la situación es un “golpe gigante” que afecta a todos en el gobierno.



Declaraciones de la ministra Tohá

Durante una entrevista en CNN Chile Radio, Tohá expresó: “No he pensado renunciar, creo que no corresponde en lo más mínimo. Aquí hay un ex subsecretario que está siendo investigado y a nosotros nos toca hacer las tareas de seguridad. No sé por qué deberíamos renunciar”.

Al ser cuestionada sobre el tiempo que tomó la desvinculación de Monsalve tras conocerse la denuncia, Tohá explicó: “Yo entiendo que para muchas personas lo lógico era: ¿por qué no fue (desvinculado) esa misma noche? Bueno, porque había que saber qué estaba pasando con esa investigación”.

La ministra añadió que en las primeras horas se observó que la Fiscalía estaba realizando diligencias y que no solo había una denuncia, sino que estaban tomando decisiones rápidamente respecto a la acusación, lo que otorgaba una cierta intensidad a la investigación.

Estándares del Gobierno ante acusaciones

Tohá también abordó el estándar del Gobierno en relación a las acusaciones contra autoridades. Indicó que cuando una autoridad es acusada de un delito, no puede permanecer en su cargo si es formalizada por esa acusación. Sin embargo, en el caso de las acusaciones por delitos sexuales, el estándar es diferente: “Por el hecho que hay una acusación, se aparta a la persona del cargo”.

Reconoció que, de haber actuado más rápidamente, se podría haber evitado la discusión actual: “Ciertamente, si usted me dice ahora que esto pudo haber pasado menos horas antes, ciertamente nos evitaríamos toda esta discusión”.

Investigación sobre el uso de cámaras de seguridad

En relación a la revisión de las cámaras del hotel realizada por Monsalve, Tohá consideró “alarmante la posibilidad de que se haya ocupado la instancia de la inteligencia para protegerse de una eventual acusación”, aunque subrayó que esto debe ser determinado por la investigación en curso.

Apoyo al presidente Boric

Finalmente, la ministra Tohá brindó su apoyo al presidente Gabriel Boric, afirmando que “no hay ningún flanco por el cual él pudiera haber obstruido a la justicia”.

Las declaraciones de Tohá se producen en un contexto de creciente presión política y social, donde la gestión del gobierno frente a las acusaciones de Monsalve se encuentra bajo el escrutinio público.