Cathy Barriga sale de prisión: ¿qué significa su arresto domiciliario total?

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha logrado un cambio significativo en su situación legal, ya que el Tribunal ha decidido revocar su prisión preventiva, sustituyéndola por una medida cautelar de arresto domiciliario total. Esta decisión se produce en el contexto de las acusaciones que enfrenta por fraude al fisco y falsificación de documentos públicos.



A su salida de la cárcel de San Miguel, Barriga expresó su satisfacción, afirmando: “estoy contenta porque es muy difícil enfrentar y vivir una situación así. Llevo tres años siendo investigada… Hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic. Jamás imaginé vivir esto”. La exalcaldesa también hizo referencia a la influencia mediática en su caso, sugiriendo que el entorno del actual alcalde podría estar afectando su situación legal. En este sentido, comentó: “Acá hay un persecutor que es hijo del cuarto poder, su papá es Jaime Vodanovic, conocido por muchos encargados de prensa. Si creen que esto me va a debilitar, están equivocados. Todo esto me hace más fuerte”.

Contexto familiar de Tomás Vodanovic

La figura de Jaime Vodanovic, padre de Tomás Vodanovic, ha sido objeto de atención en este caso. El periodista y conductor de noticias de Mega, Rodrigo Sepúlveda, aclaró que el padre del alcalde de Maipú trabajó en El Mercurio, aunque subrayó que su labor no tenía influencia en la decisión editorial del medio. “Trabajaba en un diario, pero veía la parte comercial, lo que no tiene capacidad editorial para establecer pauta o programas”, afirmó Sepúlveda.

En la cuenta de LinkedIn de Jaime Vodanovic, se detalla que estudió en la Universidad Católica de Chile y actualmente se dedica al sector turístico. Además, se menciona que, en el ámbito de los medios de comunicación, ocupó el cargo de gerente de ventas en Emol desde 1981 hasta 2010.

Según Mala Espina, el padre de Tomás Vodanovic también tuvo experiencia en otros medios, incluyendo la Revista Paula y Radio La Naranja FM.

Declaraciones de Tomás Vodanovic

En respuesta a las acusaciones y la situación de Barriga, Tomás Vodanovic declaró: “La exalcaldesa desempeñó este cargo y yo creo que ella debería entender cuáles son los roles, atribuciones de un alcalde. Yo no soy fiscal, yo no soy juez, no tengo ningún rol de incidencia sobre el Poder Judicial, por lo tanto, lo único que yo hago es cumplir con mi deber”.

Durante su intervención en el matinal Mucho Gusto de Mega, Vodanovic insistió en que las querellas que enfrenta su predecesora están relacionadas con sus dudosos manejos del presupuesto municipal. “Yo creo que muchas veces se trata de desviar la atención de manera un poco irracional, pero yo creo que acá es importante respetar los procesos, respetar los roles de cada una de las instituciones, y yo como alcalde debo abocarme a trabajar por mi comuna, administrar de forma transparente y eficiente mi municipio”, concluyó.