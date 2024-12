Miguel ‘Negro’ Piñera enfrenta un diagnóstico inesperado que conmueve a sus seguidores

El empresario y músico chileno Miguel ‘Negro’ Piñera, hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera, enfrenta una complicada situación de salud tras ser diagnosticado con leucemia aguda. Este jueves, el portal Meganoticias.cl reportó que el cantautor fue internado en una clínica del sector oriente de Santiago debido a problemas de salud.

Diagnóstico y estado de salud

En una entrevista con el programa Mucho Gusto, Miguel Piñera compartió detalles sobre su estado actual. Comenzó relatando que había estado realizando presentaciones en todo Chile, pero que la muerte de su hermano Sebastián le afectó profundamente. “La despedida de Sebastián fue un golpe que no se puede describir, porque para mí Sebastián era un padre”, expresó el artista.

Piñera mencionó que había realizado más de 100 actuaciones en las que rendía un pequeño tributo a su hermano, lo que le había impactado emocionalmente. Durante una de sus presentaciones en el casino de Puerto Varas, experimentó una falta de aire inusual, lo que lo llevó a pedir una silla para poder continuar cantando. “Nunca he pedido una silla arriba del escenario”, comentó, señalando que ese momento le hizo darse cuenta de que algo no estaba bien.

Reflexiones sobre su vida y su futuro

A pesar del diagnóstico de leucemia aguda, Miguel Piñera se mostró sereno y reflexivo. “Estoy tranquilo, estoy sereno. Aparte creo que ya no es un mal momento para irme a encontrar con mi hermano, no es un mal momento. Ya he vivido todo y he recorrido tantos lugares”, afirmó.

El artista también expresó su gratitud hacia su familia y el apoyo que ha recibido de ellos. “Mi familia me está cuidando. Será ahora, un año más o lo que Dios diga. No se pongan tristes por mí, estoy con fuerza, con ganas de seguir cantando”, añadió.

Un deseo especial

Finalmente, Miguel Piñera reveló uno de sus mayores anhelos antes de partir: “Voy a seguir cantando, me encantaría morir arriba del escenario, ese siempre ha sido mi sueño: morir cantando”. Con estas palabras, el cantautor reafirma su pasión por la música y su deseo de continuar compartiendo su arte con el público.