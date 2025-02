La gestión de Claudio Chiqui Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha generado opiniones divididas. Por un lado, su administración ha sido elogiada por los logros alcanzados por la Selección Argentina, considerada por muchos como la mejor en la historia del fútbol nacional. Por otro lado, ha enfrentado críticas por el deterioro de la liga local durante su mandato.

Logros de la Selección Argentina

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, ha enfocado sus esfuerzos en potenciar el rendimiento deportivo del equipo nacional, así como en expandir la marca de la AFA a nivel global. Este enfoque ha dado frutos, ya que los éxitos obtenidos en el campo de juego han sido acompañados por una estrategia de marketing que ha sabido capitalizar esos logros. Un ejemplo significativo de esta estrategia es el anuncio inminente de la construcción de una “Torre AFA” en Dubái.

La conexión con Medio Oriente

La Selección Argentina guarda gratos recuerdos de su paso por Medio Oriente, especialmente tras haber conquistado la última Copa del Mundo en Qatar. El nuevo proyecto inmobiliario busca establecer una conexión más fuerte entre la AFA y esta región, donde se planea levantar torres que llevarán el logo de la institución. Este desarrollo tiene como objetivo aumentar la valorización del terreno que se ubicará cerca del centro de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Detalles del proyecto inmobiliario

El anuncio del proyecto ha sido anticipado en un video de lanzamiento de la empresa Prestige One Developments, que se encargará de la inversión, la cual se estima en aproximadamente 143 millones de dólares. En este video se menciona: “Construyendo el futuro con campeones y alcanzando nuevos hitos, el 2025 marcará un nuevo capítulo en la fortaleza y el crecimiento de Prestige One Developments”. Es relevante señalar que la AFA ha aclarado que no se destinarán fondos de la asociación para este proyecto, ya que la inversión provendrá exclusivamente de la firma privada liderada por Ajmal Saifi.

Interés de la AFA en el proyecto

A pesar de que la AFA ha declarado que su participación en el proyecto se limita a la colocación de su logo, es evidente que este tipo de iniciativas despiertan el interés de Chiqui Tapia. A medida que la Selección Argentina ha ido logrando éxitos deportivos, también ha crecido su expansión comercial.

Oficinas de la AFA en Estados Unidos

En un movimiento que refuerza esta expansión, durante el año 2024, el presidente de la AFA inauguró oficinas en la ciudad de Miami. Esta apertura se complementa con la creación de un predio deportivo donde el equipo podrá reunirse para jugar en Estados Unidos. Esta iniciativa se llevó a cabo en la antesala de la Copa América, que se disputará en dicho país, con la vista puesta en el próximo Mundial que se celebrará mayoritariamente en el mismo territorio.