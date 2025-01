CIM desestima solicitud de diputadas chilenas sobre intervención en asuntos del gobierno de Boric

La Comisión Interamericana de Mujer (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha desestimado una solicitud presentada por un grupo de diputadas de oposición en Chile, quienes pedían que el organismo se pronunciara sobre diversas acciones del gobierno chileno, incluyendo denuncias que involucran al Presidente Gabriel Boric y al subsecretario Manuel Monsalve. Además, las legisladoras solicitaban la destitución de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, de su cargo como vicepresidenta del Comité Directivo de la CIM.

Rechazo de la CIM a la solicitud

El organismo internacional rechazó la solicitud argumentando que, de acuerdo con el Artículo 3 de la Carta de la OEA, cada Estado tiene el derecho de organizarse según sus propios sistemas políticos, económicos y sociales, sin interferencias externas. La CIM indicó que los temas planteados “no son parte de las materias y mandatos de la OEA o de esta Comisión, al tratarse de temas y procesos internos del país”.

Acciones de las diputadas de oposición

La ofensiva contra la ministra Orellana fue liderada por un grupo de diputadas de oposición, que incluye a Flor Weisse (UDI), Marta Bravo (UDI), Marlene Pérez (ind. UDI), Camila Flores (RN), Paula Labra (ind. RN), Marcia Raphael (RN), Carla Morales (RN), Sara Concha (socialcristiana) y Francesca Muñoz (socialcristiana). La primera solicitud para la remoción de Orellana fue presentada en agosto, tras la salida de Isabel Amor del Servicio Nacional de la Mujer de Los Ríos, sin que se recibiera una respuesta concreta en ese momento, según lo consigna La Tercera.

A finales de noviembre, las parlamentarias reiteraron su petición, cuestionando a la ministra Orellana por la gestión comunicacional del gobierno en relación al caso de Manuel Monsalve y en una denuncia desacreditada contra el Presidente Gabriel Boric. En la carta enviada a la CIM, las diputadas afirmaron que estas situaciones evidenciaban, a su juicio, una falta de compromiso real del gobierno y de la ministra con los principios del movimiento feminista.

Postura de la CIM y respuesta del gobierno chileno

La CIM reafirmó su postura de no intervenir en los asuntos internos de los Estados, dejando claro que los hechos expuestos por las diputadas no competen al mandato del organismo ni de la OEA. Esta decisión subraya la política de no intervención en cuestiones que son consideradas internas de un Estado, en conformidad con los principios establecidos en la Carta de la OEA.

Hasta el momento, el gobierno chileno no ha emitido declaraciones sobre esta resolución, y las parlamentarias opositoras no han indicado si tomarán nuevas acciones en relación a este asunto.