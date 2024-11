Hermann González advierte: “En 2026, será inminente un ajuste fiscal necesario”

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha intensificado su discurso en relación con la situación fiscal del país, advirtiendo sobre un panorama complicado que enfrenta el sistema de arcas fiscales. Esta advertencia se basa en un conjunto de factores que incluyen un aumento en las presiones de gasto, la falta de holguras fiscales para los próximos años, la incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas fiscales y de ingresos, así como una disminución en los ahorros del Estado, especialmente en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). El presidente del CFA, Jorge Rodríguez Cabello, junto con el vicepresidente Hermann González, ha expuesto los riesgos asociados a no seguir las recomendaciones emitidas por el organismo.

Advertencias sobre el cumplimiento de metas fiscales

El vicepresidente del CFA, Hermann González, ha señalado que “hay muchas variables que podrían llevarnos a incumplir las metas fiscales”. En este contexto, el CFA tiene un papel crucial, ya que la ley le otorga la responsabilidad de actuar cuando se detectan posibles desvíos fiscales. González ha indicado que el informe presentado en el Congreso no busca ser más severo que otros, sino que refleja la creciente relevancia del CFA y la atención que se le está prestando en el ámbito fiscal.

Errores en las proyecciones de ingresos

Durante la discusión, González también abordó el tema de las proyecciones de ingresos fiscales, señalando que “hubo una sobreestimación particularmente alta de los ingresos fiscales”. Este error de proyección ha generado incertidumbre sobre el cierre del año fiscal y ha llevado a cuestionar la capacidad del Gobierno para cumplir con las metas establecidas. El CFA ha hecho un llamado a la prudencia en las proyecciones de ingresos, sugiriendo que, dado el nivel de incertidumbre, es preferible ser conservador en las estimaciones.

Recomendaciones del CFA y su recepción

El CFA ha emitido una serie de recomendaciones al Gobierno, algunas de las cuales no han sido atendidas por el Ministerio de Hacienda. González ha expresado que, aunque las recomendaciones del CFA no son vinculantes, la falta de respuesta del Ejecutivo a lo largo del tiempo ha llevado a que el CFA insista con mayor fuerza en sus propuestas. En este sentido, ha manifestado que “cuando se van acumulando recomendaciones y no hay respuesta razonable, uno tiene que insistir”.

Perspectivas para el futuro fiscal

El CFA ha advertido que el contexto fiscal actual es de estrechez, y que se prevé que esta situación continúe en los próximos años. González ha afirmado que “el escenario de estrechez fiscal se mantiene” y que se anticipa un ajuste fiscal necesario para el año 2026, cuando asuma un nuevo Gobierno. Este ajuste será crucial para cumplir con las metas de balance estructural que se han establecido.

Uso del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES)

El CFA ha criticado el uso del FEES como fuente de financiamiento en un año que no ha estado marcado por crisis económicas. González ha señalado que, aunque el Ejecutivo tenía la posibilidad de utilizar el FEES, la práctica habitual había sido no hacerlo en años sin crisis. La autorización para financiar el déficit de este año con el FEES fue parte de la Ley de Presupuesto 2024, lo que ha generado preocupación en el CFA sobre la sostenibilidad de esta práctica.

Propuestas para mejorar la proyección de ingresos

El CFA ha propuesto establecer una mesa de trabajo con Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) para mejorar las proyecciones de ingresos fiscales. González ha indicado que “hay espacio para mejorar” y que organismos internacionales podrían contribuir con recomendaciones para optimizar las proyecciones. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuesta a esta propuesta.

Conclusiones sobre la situación fiscal

El CFA ha enfatizado la necesidad de estabilizar la deuda pública y de converger hacia un balance estructural, lo que es esencial para mantener la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La falta de cumplimiento de las metas fiscales podría tener repercusiones significativas en la dinámica de la deuda, lo que a su vez podría afectar la percepción de los inversionistas sobre la responsabilidad fiscal del país. El CFA continúa trabajando en sus recomendaciones y en la búsqueda de un diálogo constructivo con el Gobierno y el Legislativo para abordar estos desafíos.