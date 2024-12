Coquimbo Unido enfrenta incertidumbre tras la misteriosa ausencia de Brian Fernández en pretemporada

Un nuevo inconveniente ha surgido para Coquimbo Unido, ya que su refuerzo más destacado, Brian Fernández, no se ha presentado a la pretemporada del equipo. Según información proporcionada por Radio Cooperativa, el delantero no ha regresado a los entrenamientos del club coquimbano desde su presentación oficial el pasado 9 de diciembre, y su paradero actual es desconocido. Este medio ha indicado que Coquimbo Unido ya no lo considera para la próxima temporada 2025, lo que deja su futuro tanto deportivo como personal en un estado de incertidumbre.

Antecedentes de la situación de Brian Fernández

No es la primera vez que Brian Fernández desaparece repentinamente, dejando al club en una situación complicada. Este comportamiento ha sido observado anteriormente en su carrera, especialmente en Argentina. Durante su paso por Colón de Santa Fé a principios de 2023, el futbolista se ausentó de los entrenamientos durante dos días consecutivos, lo que resultó en su separación del plantel. Posteriormente, su automóvil fue encontrado abandonado, con los vidrios rotos y sin ruedas, en un barrio de Santa Fe, lo que generó aún más preocupación sobre su estado.

Preocupaciones en el entorno del jugador

El entorno de Brian Fernández logró localizarlo, pero su situación seguía siendo incierta. Además, a inicios de este año, su hermano, Leandro Fernández, también causó alarma en las redes sociales al publicar un mensaje inquietante que decía: “Ayudame dios, sacame de este pozo por favor”. Este mensaje ha llevado a muchos a especular sobre los problemas que el futbolista podría estar enfrentando, incluyendo posibles dificultades relacionadas con el consumo de drogas.

Brian Fernández se destacó como una de las figuras más importantes del último campeonato chileno, lo que había despertado el interés de varios clubes grandes. Sin embargo, su situación actual plantea serias dudas sobre su futuro en el fútbol y su bienestar personal.