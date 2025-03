Crecen las preocupaciones por la desaparición de mujeres en Chile: nuevos casos generan alarma y misterio

En los últimos días, se han reportado casos de mujeres desaparecidas en el país, generando preocupación en la sociedad. Entre ellas se encuentran Damiana Olivos Baeza, de 28 años, y Javiera Coña, de 29 años, cuyos paraderos aún son desconocidos.



Desaparición de Damiana Olivos Baeza

El caso de Damiana Olivos Baeza ha captado la atención pública. La joven salió de su hogar en Buin el pasado sábado 22 de febrero, y desde entonces no se ha tenido información sobre su paradero. Su madre, Angélica Baeza, compartió detalles sobre la situación de su hija en el programa Contigo en Directo. Según Angélica, Damiana había estado buscando “ayuda espiritual” y se había vuelto “austera”. La última vez que la madre vio a su hija fue cuando esta salió a trabajar alrededor del mediodía, momento en el que Damiana le pidió que no la despertara en la noche.

La madre de Damiana explicó que su hija había estado lidiando con problemas psicológicos tras haber sido víctima de dos asaltos en Ñuñoa en 2024. “Me da la impresión que tenía mucho nervio, porque venía con problemas psicológicos, estaba con miedo, con pánico. Cuando salía de casa iba al supermercado y volvía muy rápido”, relató Angélica.

La madre también mencionó que Damiana es una persona tranquila y que su desaparición es inusual. “Yo me levanté alrededor de las 09:30 de la mañana y ella ya no estaba. A las dos de la tarde puse una constancia en Carabineros, porque mi hija no acostumbraba a hacer eso”, indicó. Angélica expresó su preocupación, ya que su hija no tiene vicios y pasaba mucho tiempo en casa, comunicándose con personas a través de internet.

Desaparición de Javiera Coña

Otro caso que ha llamado la atención es el de Javiera Coña, una estudiante de 29 años que desapareció el 4 de marzo mientras realizaba una actividad de trekking en Cochamó, en la Región de Los Lagos. Javiera estaba acompañada por una amiga, Camil, y tenían planeado pasar tres días en el centro La Junta.

La primera hipótesis sobre su desaparición sugiere que la falta de experiencia de Javiera en senderismo pudo haber influido en la situación. Según informes en redes sociales, debido a la lentitud de Javiera, su amiga decidió adelantarse hacia el camping más cercano, pero al regresar no pudo encontrarla.

El hermano de Javiera, Matías Coña, ha expresado su angustia por la situación. “Lamentablemente, no pudimos encontrar a mi hermana, que sigue perdida en Cochamó”, comentó. Además, Matías destacó que las condiciones climáticas adversas, como el barro y la lluvia, han complicado las labores de búsqueda. “El mal clima, el barro y el agua hacen que todo sea más complicado. Hay muchos sectores donde el agua y el barro te llegan a la mitad de la pierna”, agregó.