Daniela Castro explica su distanciamiento de La Guarén: “Me enteré por TV que ya no éramos amigas”

La influencer chilena, Daniela Castro, ha compartido detalles sobre su distanciamiento de Valentina Torres, conocida como ‘La Guarén’, con quien mantuvo una amistad cercana durante su participación en un reality show. Este vínculo se vio afectado tras la revelación de ciertos comentarios que La Guarén hizo sobre ella en televisión.

Contexto de la amistad y el distanciamiento

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Daniela Castro fue interrogada sobre su relación con La Guarén. En su respuesta, Daniela mencionó que, “al igual que ustedes, me enteré por TV que ya no éramos amigas, que ella se había enterado de algo mío que yo dije o hice”. Esta declaración sugiere que el distanciamiento se produjo de manera abrupta y pública, lo que ha generado un gran interés entre sus seguidores.

Comentarios de Daniela Castro sobre La Guarén

En sus declaraciones, Daniela Castro expresó su descontento con la forma en que La Guarén abordó la situación, afirmando que “me carga la gente cobarde”. Además, criticó el hecho de que La Guarén eligiera hablar sobre su amistad en un programa de televisión, indicando que “es tan de mal gusto hacerlo por TV (sabiendo que todos lo verán) y además tan cara de raja de hablarlo de alguien de quien ella se refirió pésimo acá afuera”.

Daniela continuó su crítica diciendo: “Muy cara de palo e inconsecuente (…) si algo a mí me molesta lo digo primero a la cara y no por TV”. Estas palabras reflejan su postura sobre la honestidad y la comunicación directa en las relaciones personales.

Reflexiones sobre la amistad y la lealtad

En otra parte de su historia, Daniela Castro comentó que no tolera a las personas que intentan “nunca quedar mal con nadie”. Afirmó: “Yo nunca he tenido que hacer lobby ni ser lamebotas para estar donde estoy, entonces, no me gusta la gente así”. Esta afirmación pone de manifiesto su desdén hacia las actitudes que considera desleales o poco auténticas en las relaciones interpersonales.

Además, Daniela mencionó que, tras recibir información sobre La Guarén, decidió dejar de seguirla en redes sociales “2 o 3 semanas antes de que saliera ese capítulo en el reality”. Esto indica que ya había tomado una decisión sobre su relación antes de que se hicieran públicas las tensiones entre ambas.

Comentarios de La Guarén sobre Daniela Castro

Los comentarios que Daniela Castro menciona fueron realizados por La Guarén en un episodio de un reality de Canal 13, donde se encontraba maquillándose junto a Fran Maira, quien en ese momento era su ex mejor amiga. Durante esta conversación, La Guarén expresó que había decidido alejarse de Daniela debido a que le habían informado sobre algo que ella había dicho, indicando que “me dijeron algo de ella (…) es algo en contra de mí”.

Cuando Fran Maira le preguntó si tenía pruebas de lo que afirmaba, La Guarén aseguró que contaba con la evidencia necesaria para respaldar sus palabras. Esto añade un nivel de complejidad a la situación, ya que sugiere que el conflicto se basa en acusaciones y malentendidos que han escalado a la esfera pública.

Daniela Castro ha dejado claro que su percepción de la situación es negativa y ha expresado su deseo de no tener amistades que hablen de ella de esa manera. En sus propias palabras, “después de todo lo que me contó a mí sobre Fran Maira, no desearía jamás tener una amiga que habla así de mí y además menciona ligeramente ciertas cosas de peso”.