Inusual conversación sobre pilas en MILF provoca risas y revelaciones inesperadas entre las panelistas

Una conversación peculiar y divertida tuvo lugar en el segundo capítulo del programa MILF, conducido por Claudia Conserva, donde el panel abordó de manera inusual el tema de cómo extender la vida útil de las pilas. Durante el diálogo, la actriz Elvira Cristi inició un comentario que rápidamente se tornó en un intercambio de risas y dobles sentidos.



El curioso comentario sobre las pilas

Cristi comenzó su intervención diciendo: “Lo que sí hago con las pilas es chupar la.. ¿viste? [esa parte] que es metálica”. Esta afirmación provocó una reacción inmediata de Francesca Conserva, quien, en tono de broma, preguntó: “¿Te gusta el sabor a pila?”, lo que generó risas entre las presentes, aunque no todas comprendieron el sentido del comentario.

La actriz continuó con su relato, afirmando: “Me gusta el sabor a pila, ¿Tú lo has hecho o no?”, mientras Francesca se reía y señalaba a las personas fuera del set. “Nadie más cachó”, dijo Cristi entre risas. Luego, describió la pila diciendo: “Tiene una parte plana y una parte que tiene como un forúnculo. Chupa esa parte. Es como hacerle así [saca la lengua] es como metálica, es súper rica”.

La explosión de risas y el giro inesperado

En medio de este intercambio, Claudia Salas se unió a la conversación, comentando: “Y te da como un tiki-tiki”, lo que añadió un toque de inocencia al diálogo. Fue en este momento que Francesca Conserva decidió llevar la conversación a un nivel más atrevido, afirmando: “Yo les voy a decir algo. No, no, no. ¡No han chupado pila! Dicen… Lo voy a decir, porque acá me dijeron que era sin censura y yo me comprometí con la gente. ¡Dicen que la vagina tiene sabor a pila!” Esta declaración generó asombro y risas entre el panel, marcando un giro inesperado en la conversación.

Claudia Conserva, visiblemente sorprendida, preguntó: “¿Quién dijo eso?”, mientras Francesca continuaba con su broma: “Lo dicen porque su polola debe tener sabor a pila”. La risa colectiva estalló en el set, con un “JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA” que resonó entre todos los presentes.

Finalmente, Claudia Conserva expresó su asombro: “¡Primera vez que escucho eso!”, cerrando así un segmento que se destacó por su humor y espontaneidad.