David Beckham comparte su sorprendente rutina de entrenamiento a los 49 años

David Beckham, a sus 49 años, mantiene un físico envidiable gracias a su intensa rutina de ejercicios y dieta equilibrada. Conoce su estilo de vida activo.

David Beckham ha dejado una huella indeleble en el mundo del fútbol, tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de haber puesto fin a su carrera profesional en 2013, cuando se retiró jugando para el Paris Saint Germain, el ex futbolista londinense ha continuado vinculado al deporte de diversas maneras. Beckham ha sabido aprovechar su imagen pública a través de numerosas campañas publicitarias y colaboraciones como modelo, lo que le ha permitido mantener una presencia constante en el ámbito mediático. A sus 49 años, el ex jugador del Manchester United se destaca por su impresionante estado físico, resultado de un riguroso régimen de entrenamiento y una alimentación controlada.

El compromiso de Beckham con su salud y bienestar es evidente. A pesar del paso del tiempo, ha logrado conservar un físico que muchos consideran admirable. Como figura pública, comparte con sus seguidores en redes sociales sus rutinas de ejercicio, motivando a otros a seguir su ejemplo. Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, Beckham publicó un video en el que muestra su rutina de ejercicios matutinos, afirmando que “no hay mejor manera de comenzar el día”.

En su gimnasio privado, que se caracteriza por su lujo y amplitud, Beckham combina diferentes tipos de ejercicios. Su rutina incluye entrenamiento de fuerza utilizando mancuernas, diversas series de abdominales y sesiones de cardio con cuerdas, lo que le permite comenzar su jornada de manera activa. Además de su régimen de ejercicios, el ex futbolista también se enfoca en mantener una dieta equilibrada y rica en proteínas. Según sus propias palabras, su alimentación se compone de un 50% de proteínas, 30% de carbohidratos y 20% de grasas saludables, lo que refleja su dedicación a un estilo de vida saludable.

En el ámbito personal, Beckham ha enfrentado momentos difíciles. Para conmemorar la década desde su retiro del fútbol, Netflix inició la producción de un documental que aborda su vida y la de su familia. Aunque inicialmente Beckham aceptó la idea de participar en el proyecto, las grabaciones resultaron ser una experiencia incómoda para él y su esposa, Victoria. En una conferencia de prensa, Beckham expresó su preocupación sobre el proceso, afirmando: “No puedo mentir: me preocupaba y me hacía temblar, me hizo sentir expuesto, y también a Victoria. Desde el primer día dije, ‘No quiero ver nada hasta que salga’. Ahora estoy realmente entusiasmado”.

Este documental representa una nueva faceta de la vida de Beckham, quien ha sabido adaptarse a los cambios y continuar siendo una figura relevante en el deporte y el entretenimiento.