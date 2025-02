Deportes Limache sorprende con empate ante Colo Colo en su debut en la Copa Chile

Deportes Limache ha comenzado su andadura en la temporada 2025 con un emocionante empate 2-2 contra Colo Colo en la primera fecha de la Copa Chile, disputada en el Estadio Monumental. Este resultado ha generado grandes expectativas entre los aficionados limachinos, quienes están ansiosos por ver a su equipo debutar en la Primera División del fútbol chileno.

Un debut prometedor en la Copa Chile

El encuentro contra el vigente campeón del fútbol chileno, Colo Colo, marcó un hito para el club, que el año pasado compitió en la Primera B. El equipo conocido como el “Tomate Mecánico” logró un empate que ha sido aclamado por sus seguidores, quienes ven en este resultado una señal de esperanza para la nueva temporada.

Nelson Da Silva, la estrella del encuentro

Uno de los jugadores más destacados de este partido fue Nelson Da Silva, el goleador del equipo, quien anotó un gol a los 12 minutos del primer tiempo, convirtiéndose en un constante peligro para la defensa de Colo Colo. Este delantero argentino, que tuvo un papel crucial en el ascenso de Deportes Limache a la Primera División, se ha convertido en una figura clave para el equipo dirigido por Víctor Rivero.

Un pasado difícil y un presente esperanzador

Nelson Da Silva, quien fue el máximo goleador de Deportes Limache en la Primera B con un total de 17 goles, ha compartido su historia personal, que incluye momentos de gran dificultad. En una entrevista con AS Chile, el jugador reveló que estuvo cerca de dejar el fútbol debido a una depresión. “Hace un par de años estuve a punto de dejar el fútbol y Dios me levantó. Le agradezco mucho, porque pasé malos momentos y él me puso en el camino a Limache y al profe Víctor Rivero”, expresó Da Silva.

El delantero también habló sobre su proceso de recuperación: “Tenía problemas personales, depresión… Pero me refugié en Dios y pude salir adelante, y hoy la gloria se la doy a él. No quiero emocionarme, pero bueno, no me salen las palabras. Solo agradecimientos a ustedes, los periodistas, porque me trataron bien a lo largo de este año”.

Expectativas para la temporada 2025

Con el inicio del Campeonato Nacional, Deportes Limache se prepara para enfrentar a equipos de gran renombre como Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Nelson Da Silva, tras su destacada actuación en la Copa Chile, se perfila como una de las figuras a seguir en esta nueva etapa del club. Su historia de superación y su rendimiento en el campo de juego son un testimonio del potencial que tiene el equipo para esta temporada.