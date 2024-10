Dibu Martínez se pronuncia tras su sanción de la FIFA: ‘Trataré de no ofender’

Dibu Martínez, sancionado por la FIFA, se perderá dos partidos clave con Argentina. Acepta la sanción y pide disculpas por su comportamiento ofensivo.

Dibu Martínez ha sido objeto de una sanción impuesta por la FIFA, que lo suspende por dos partidos debido a “comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio”. Esta decisión implica que el arquero argentino no podrá participar en los encuentros de la selección nacional contra Venezuela y Bolivia, correspondientes a las Eliminatorias de la Conmebol. La FIFA tomó esta medida tras evaluar el incidente ocurrido durante la derrota de Argentina ante Colombia, donde Martínez tuvo un cruce con un camarógrafo y realizó un gesto que ha sido considerado inapropiado al celebrar con el trofeo de la Copa América frente a Chile. Su regreso a la actividad internacional está programado para mediados de noviembre.

En respuesta a la sanción, Dibu Martínez utilizó sus redes sociales para expresar su postura. En su publicación, el portero manifestó: “Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien. El momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar”. Además, el arquero, que se formó en las divisiones inferiores de Independiente, añadió: “Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”. Es importante señalar que esta sanción se aplica únicamente a los partidos de la selección y no afecta a su club, Aston Villa.

En el ámbito de su desempeño en el club, Dibu Martínez tuvo una destacada actuación en el reciente empate 2 a 2 entre Ipswich Town y Aston Villa, correspondiente a la sexta jornada de la Premier League. Durante este encuentro, el arquero argentino fue fundamental para evitar la derrota de su equipo, realizando dos atajadas sobresalientes en momentos críticos, cuando Aston Villa se encontraba en ventaja por 2 a 1. Este resultado permitió a su equipo mantenerse en la quinta posición de la tabla, a solo dos puntos del líder, Liverpool.

Una de las intervenciones más notables de Martínez se volvió viral, ya que su salvada recordó a una jugada similar realizada por Kuolo Mani en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En esa ocasión, el exjugador del Arsenal se encontró frente a un adversario y, con una notable extensión de su pierna derecha casi a ras del suelo, logró evitar que el balón ingresara a la portería, lo que fue considerado un momento impresionante en el partido.