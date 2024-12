Emiliano Vecchio revela su difícil infancia y futuro incierto en el fútbol profesional

El mediocampista argentino Emiliano Vecchio, de 34 años, se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar su carrera en la próxima temporada tras una polémica salida de Unión Española. En una reciente entrevista con DSports Radio, el experimentado futbolista compartió una conmovedora reflexión sobre sus inicios en el fútbol profesional y la relevancia que ha tenido el deporte en su vida.

Inicios difíciles en el fútbol

Durante la conversación, Emiliano Vecchio recordó los momentos más complicados de su infancia y la dura realidad que enfrentó antes de llegar al fútbol profesional, específicamente a través de Rosario Central. A los 16 años, debutó en el primer equipo de este club, pero su vida antes de ese momento era muy distinta. “Cuando llegué a Rosario Central no sabía leer ni escribir, buscaba en la basura para comer. Central me sacó de ahí, ese club es mi vida”, expresó Emiliano Vecchio, reflejando la difícil situación que vivió antes de alcanzar el éxito en el deporte.

Una carrera llena de talento

A lo largo de su trayectoria, Emiliano Vecchio ha demostrado ser un jugador talentoso en el campo. Ha tenido la oportunidad de ser considerado para unirse a Boca Juniors, un club que él mismo describe como “el Real Madrid de Sudamérica”. En relación a su posible llegada a Boca Juniors, Vecchio comentó: “En su momento no se dio (su llegada a Boca Juniors) por muchas cosas, pero me gustaría. Claramente no debo estar en los planes de Fernando (entrenador del club trasandino). Hoy Boca tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo”.

Posibilidades de retorno a Rosario Central

Además, Emiliano Vecchio no descartó la posibilidad de regresar a Rosario Central, el club donde comenzó su carrera como futbolista profesional. Su conexión con el club es profunda, y su historia personal está intrínsecamente ligada a su desarrollo como jugador. La búsqueda de un nuevo equipo para la próxima temporada se presenta como un nuevo capítulo en su carrera, mientras reflexiona sobre su pasado y las oportunidades que el futuro podría depararle.