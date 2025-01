Enzo Díaz deja River y se une a São Paulo: ¿qué motivó su decisión?

River se encuentra en San Martín de Los Andes con la mente puesta en la exigente preparación de cara al inicio de la competencia. El combinado dirigido por Marcelo Gallardo tiene como uno de los objetivos principales mostrar su mejor versión en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Para eso, el Muñeco tuvo que hacer un análisis detallado de los jugadores del plantel y uno de ellos, que no iba a ser tenido en cuenta, terminó abandonando la pretemporada para sumarse a su nuevo equipo.



Enzo Díaz se une a São Paulo

Enzo Díaz llegó a River desde Talleres de Córdoba a inicios de 2023. Si bien llegó a demostrar algunos destellos de su talento, no pudo consolidarse y quedó como una mera alternativa para los entrenadores. Es por eso que, al no tener oportunidades en el Millonario, tomó la decisión de aceptar un nuevo destino: São Paulo. Con la esperanza de volver a encontrarse con su mejor versión, Díaz se enfocará en dar lo máximo en el combinado brasilero.

Díaz es recordado por el único tanto que convirtió en el club.

“Cumplí el deseo de mi familia, aunque no me gusta la forma en la que me toca irme. No llegué al 100 % de mis capacidades, no me gustó cómo me desenvolví, que fue diferente a mi primer año. Igual, siempre traté de dar lo mejor y ayudar al equipo en la forma que pude. Me voy muy feliz por todo lo que viví. Estoy llegando a otro grande de Brasil con las pilas recargadas, así que quiero dar el 100 % para cumplir todos los objetivos”, comentó Enzo Díaz sobre su salida de River.

Detalles del pase de Enzo Díaz a São Paulo

El lateral izquierdo se convirtió en el nuevo refuerzo del equipo dirigido por Luis Zubeldía y donde compartirá plantel con Jonathan Calleri, uno de los jugadores buscados por el club de Núñez en este mercado de pases. La primera experiencia en el exterior de Enzo Díaz será este préstamo a São Paulo.

La operación consta de una cesión por toda la campaña 2025 y con una obligación de compra por el 100 % de la ficha en caso de que se cumpla un objetivo: disputar el 60 % de los partidos de la temporada. El monto de su pase ronda los 3 millones de dólares.