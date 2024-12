Enzo Pérez confirma su salida de Estudiantes tras el Trofeo de Campeones, ¿regreso a River?

Estudiantes se consagró campeón de la temporada 2024 tras vencer a Vélez en el Trofeo de Campeones, logrando así su segundo título del año. Sin embargo, en medio de la celebración, Enzo Pérez anunció una noticia que ha generado expectativas entre los hinchas de River Plate. Tras levantar la copa, el mediocampista comunicó que no renovará su contrato con Estudiantes y que regresará al club de sus amores para la próxima campaña.



El regreso de Enzo Pérez a Estudiantes

Enzo Pérez regresó a Estudiantes a principios de 2024 después de una complicada salida de River Plate. La relación entre el mediocampista y el nuevo entrenador del Millonario, Martín Demichelis, no fue la mejor, lo que llevó a Pérez a unirse al equipo platense. Durante su tiempo en Estudiantes, el jugador logró conquistar el Trofeo de Campeones, sumando así su segundo título con el club en este año.

Anuncio de la salida de Estudiantes

En una declaración a los medios tras el partido, Enzo Pérez expresó: “Como dije desde un principio cuando llegué al club, mi decisión iba a ser al final. Hablé con los dirigentes y lo acabo de comunicar al grupo. No lo quería decir de antemano porque quería enfocarnos en el partido. Tomé la decisión de no seguir en el club. No voy a renovar, así que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta”.

Expectativas de su regreso a River Plate

La noticia de la salida de Pérez de Estudiantes ha generado un gran revuelo entre los aficionados de River Plate, quienes esperan su regreso. Con el retorno de Marcelo Gallardo al club, la posibilidad de que el mediocampista mendocino vuelva a vestir la camiseta de River se ha vuelto más tangible. Según información de La Página Millonaria, solo falta la firma de Pérez para que se concrete su regreso al Monumental.

Detalles del nuevo contrato

El nuevo contrato de Enzo Pérez con River Plate tendría una duración de un año, y se espera que el anuncio oficial se realice en breve. Con su regreso, el Millonario se prepara para una nueva temporada, donde competirá en la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, contando nuevamente con su histórico capitán.