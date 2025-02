División en la oposición y el ascenso de Jadue marcan el camino hacia las elecciones presidenciales de 2025

El panorama político en Chile se intensifica a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2025, con diversas fuerzas políticas definiendo sus estrategias y candidatos. En la oposición, la situación se presenta fragmentada, con figuras como Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johhanes Kaiser compitiendo por el liderazgo. Por otro lado, en el oficialismo aún no se ha decidido un candidato claro, mientras que en el ámbito de la izquierda, el Partido Comunista parece estar consolidando su posición con opciones de peso.

Figuras destacadas en la izquierda

La reciente reforma de pensiones ha elevado el perfil de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, quien ha ganado atención mediática. Asimismo, Camila Vallejo, también ministra y miembro del Partido Comunista, cuenta con un alto nivel de aprobación por su gestión. Sin embargo, dentro del Partido Comunista, la figura de Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta, continúa ganando influencia, especialmente tras la ratificación de sus aliados, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, en los cargos de presidente y secretaria general del partido, respectivamente.

Posibilidad de candidatura de Daniel Jadue

La pregunta que surge es si Daniel Jadue puede postular a un cargo de elección popular, dado que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. En una entrevista con La Hora, Jadue afirmó: “Hoy el sistema me tiene fuera del sistema, entre comillas, porque yo no estoy inhabilitado para postular como candidato a lo que sea, pero esa decisión la tomará el partido. Yo no estoy condenado, no he tenido juicio, yo estoy formalizado y eso no suspende ningún derecho”.

Durante la misma conversación, el ex edil expresó que “los liderazgos los eligen los pueblos, no los partidos, el pueblo hoy no ve liderazgos en el dentro del sistema. No hay liderazgos que signifiquen recuperar la esperanza”. Además, compartió detalles sobre su vida personal, mencionando que él y su esposa brasileña están comprometidos con un proyecto a largo plazo.

En relación a su posible postulación a la presidencia, Jadue comentó: “estamos a disposición del partido, lo que ellos planteen, el rol que impongan, nosotros lo vamos a jugar. Yo por mi parte me sigo viendo aportando a las transformaciones que Chile requiere, donde el pueblo me ponga”.

Reflexiones sobre la situación política actual

Con miras a las elecciones presidenciales de 2025, Jadue subrayó la necesidad de que la izquierda se organice y fortalezca, señalando que “el centro viene gobernando hace 40 años y no han resuelto absolutamente nada. Necesitamos un Gobierno que de dignidad y no migajas”. También hizo referencia a la revuelta popular de hace cinco años, indicando que “hace 5 años se vivió una revuelta popular que hasta el día de hoy aún no se resuelve”.

En cuanto a la situación de la derecha, Jadue mencionó las luchas internas y desestimó la idea de un “fenómeno” Johhanes Kaiser, quien ha mostrado un crecimiento en las encuestas. Afirmó: “No hay ningún fenómeno, eso son cosas que instalan los medios, esos son sus candidatos y nos bombardean todos los días”. También criticó la división dentro de la derecha, afirmando que “ellos están completamente divididos y siempre se destruyen entre ellos”.

Finalmente, en el contexto del primer aniversario del fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera, Jadue se distanció de cualquier homenaje, expresando su opinión de manera contundente. En una conversación con Karla Rubilar, afirmó: “Se está proponiendo una estatua para el violador de los derechos humanos, el ex Presidente Sebastián Piñera, así el día de mañana alguien podría proponer una estatua para Augusto Pinochet, recordemos que hubo jóvenes a los que le mutilaron los ojos, yo creo que ambos pueden ser comparados”.