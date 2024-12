Flavio Briatore revela los errores que llevaron a Fernando Alonso a Aston Martin

Fernando Alonso, el reconocido piloto español, se unió a Aston Martin para la temporada 2023, lo que le permitió regresar a los podios y reavivar las esperanzas de sus seguidores de volver a alcanzar la victoria. Sin embargo, la escudería británica no era parte de los planes iniciales de Alonso, quien tenía la intención de continuar con Alpine más allá de 2022. Las negociaciones, no obstante, no avanzaron como él esperaba. Años después, Flavio Briatore, actual asesor deportivo del equipo francés, compartió detalles sobre la gestión inadecuada que tuvo el equipo con el bicampeón del mundo.

El mal manejo de Alpine

Fernando Alonso ha expresado en múltiples ocasiones su descontento con la forma en que Alpine manejó las conversaciones sobre su renovación durante la temporada 2022. Finalmente, el piloto español firmó con Aston Martin, y su salida se vio acompañada por la de Oscar Piastri, quien se unió a McLaren. En este contexto, Flavio Briatore afirmó que hubo una “ineptitud” por parte del equipo de Enstone y reveló que Alonso se marchó debido a la falta de comunicación con la dirección de la escudería francesa.

Alonso no logró establecer contacto con Laurent Rossi, director general de Alpine. Briatore comentó: “Fue necesaria cierta ineptitud para perder a dos pilotos como Fernando Alonso y Oscar Piastri en un verano. Fernando quería quedarse porque la temporada anterior no fue tan mala. Queríamos firmar el contrato en Canadá. Entonces Laurent Rossi desapareció de repente. Ya no pudimos localizarlo“. En este sentido, Briatore destacó que la opción de unirse a Aston Martin surgió debido a la falta de entendimiento con la dirección de Alpine. “Firmamos porque no podíamos llevarnos bien con la dirección de Alpine. Los errores recaen en la gestión“, concluyó el mentor de Alonso.

El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1

A pesar de las especulaciones sobre su posible retiro, Fernando Alonso, a sus 43 años, se mantiene como el piloto más experimentado de la parrilla actual de la Fórmula 1 y no tiene planes de retirarse en el corto plazo. El bicampeón del mundo se siente activo en la máxima categoría del automovilismo y ha afirmado que no siente el peso de su edad. Según el asturiano, se siente tan enérgico como sus competidores más jóvenes.

Alonso tiene un contrato con Aston Martin que se extiende hasta 2026. En una entrevista con BBC, el piloto declaró: “No pienso demasiado en eso. Los medios me recuerdan de vez en cuando algunas estadísticas y números, pero yo me siento como si tuviera 25 o 30 años y sigo compitiendo en la F1. Me siento motivado, me siento fresco, me siento en forma para conducir y hacer el mismo entrenamiento que he estado haciendo durante 20 años, porque es más o menos la misma rutina“.