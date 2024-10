Fernando Alonso critica a Liam Lawson tras un intenso cruce en la carrera sprint de Austin

La Fórmula 1 regresó a la acción en Austin tras tres semanas de inactividad, marcando la fecha 19 de la temporada con un emocionante fin de semana. Este evento incluyó una carrera sprint que generó varios incidentes, siendo uno de los más destacados el protagonizado por Fernando Alonso y el novato Liam Lawson. El piloto español expresó su descontento tanto en la radio como en las entrevistas posteriores a la carrera, donde ofreció un consejo al joven competidor.

Desempeño de Fernando Alonso en la carrera sprint

En la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, Fernando Alonso no logró sumar puntos, finalizando en las últimas posiciones de la parrilla. A pesar de haber tenido un desempeño prometedor en la clasificación, un incidente con Liam Lawson afectó su rendimiento. Durante la carrera, el asturiano se quejó de la maniobra del piloto neozelandés, a quien calificó de “idiota” a través de la radio. Posteriormente, en declaraciones a los medios, Alonso reiteró su opinión sobre el joven corredor, sugiriendo que no estaba tomando el camino correcto.

Comentarios de Fernando Alonso sobre Liam Lawson

El cruce entre Alonso y Lawson continuó fuera de la pista. En una entrevista, el piloto español comentó: “Liam tiene seis carreras para demostrar mucho y seguramente no es el mejor approach el que está haciendo; pero bueno, es su carrera la que está en juego, no la mía”. Es importante señalar que Liam Lawson ha sido designado para reemplazar a Daniel Ricciardo durante el resto de la temporada, lo que hace que su rendimiento sea crucial para asegurar su futuro en el equipo Visa Cash App RB.

La respuesta de Liam Lawson a las críticas de Alonso

Tras la carrera sprint, se llevó a cabo la clasificación del GP de Estados Unidos, donde Fernando Alonso aprovechó la oportunidad para demostrar su superioridad al adelantar a Lawson al inicio de la sesión. El joven piloto, sin embargo, no comprendió la magnitud de la frustración de Alonso. En sus declaraciones, Lawson dijo: “Dijo que me iba a fastidiar y supongo que ha cumplido su palabra. Estaba muy enfadado y no estoy seguro de por qué. Estábamos compitiendo por la decimosexta posición, no entiendo por qué ha de enfadarse. Espero que podamos pasar página y mirar hacia adelante”.

Este intercambio entre los dos pilotos resalta la tensión que puede surgir en la competencia, especialmente entre un piloto experimentado como Fernando Alonso y un novato como Liam Lawson, quien busca establecerse en la Fórmula 1.