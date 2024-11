Marcelo deja Fluminense tras polémica con el técnico en un partido decisivo

El Fluminense se enfrentó este viernes al Gremio, donde juega el chileno Alexander Aravena. A pesar de que el equipo carioca parecía tener el triunfo asegurado, el resultado final fue un empate que dejó al grupo en una situación tensa, especialmente tras un incidente entre el emblemático jugador Marcelo y el técnico Mano Menezes.

Incidente entre Marcelo y Mano Menezes

Durante el partido, Fluminense estaba ganando 2-1 cuando el entrenador Mano Menezes decidió llamar a Marcelo para que ingresara al campo en el minuto 89. Sin embargo, el experimentado defensa, que había sido un destacado lateral en el Real Madrid, mostró su descontento por la tardía inclusión en el juego. En el momento en que se iba a realizar el cambio, Marcelo expresó su queja al entrenador, lo que provocó una reacción negativa por parte de Menezes.

El técnico, visiblemente molesto, se acercó a Marcelo y comenzó a empujarlo, sugiriendo que era mejor que no ingresara al partido. En su lugar, Menezes optó por llamar a otro defensor desde la banca. Esta decisión resultó ser desafortunada, ya que en los minutos de descuento, el Gremio logró igualar el marcador, dejando a Fluminense con un sabor amargo tras lo que parecía ser una victoria segura.

En una conferencia de prensa posterior al partido, Menezes comentó: “Iba a poner a Marcelo, pero hubo algo que no me gustó y cambié de opinión. Entonces puse a John Kennedy”, aunque no especificó qué fue lo que le dijo el lateral.

Rescisión del contrato de Marcelo

A raíz de este incidente y otros problemas reportados en el vestuario, Marcelo, de 36 años, dejó de ser parte del Fluminense tras un acuerdo mutuo. El club emitió un comunicado donde anunciaron la rescisión del contrato, que estaba vigente hasta finales de este año. En el comunicado se indicó: “Fluminense FC y Marcelo Vieira anuncian la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre las partes”.

Marcelo había regresado al Fluminense en 2023, y durante su tiempo en el club, contribuyó a la obtención de varios títulos, incluyendo el Campeonato Carioca 2023, la Conmebol Libertadores 2023 y la Recopa 2024. El club también destacó que “los vínculos institucionales y afectivos entre Fluminense y Marcelo se siguen manteniendo”, y que su nombre fue inmortalizado recientemente en el estadio del centro de entrenamiento Xerém.

Por otro lado, la prensa local ha informado que existían tensiones en el vestuario entre Marcelo y el cuerpo técnico. Según fuentes cercanas al equipo, “Marcelo no es una de las personas más queridas en el día a día del CT Carlos Castilho. El ambiente posterior al partido era tenso”. Este contexto sugiere que la situación entre el jugador y el cuerpo técnico había llegado a un punto crítico, lo que llevó a la decisión de rescindir el contrato.