Tensión en la Gala del Festival de Viña 2025: Fran García-Huidobro revela su indignación por retraso en la alfombra roja

Uno de los momentos más tensos en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2025 fue la inesperada ausencia de Fran García-Huidobro, quien junto a José Antonio Neme se desempeñó como animadora del evento y fue uno de los primeros en aparecer en la red carpet. En este contexto, se le preguntó a la conocida figura de la televisión, apodada la “Dama de Hierro”, sobre las razones de su tardanza en la presentación.

Indignación por la falta de vestuario

Fran García-Huidobro expresó su frustración al comentar: “No ha llegado mi ropa. Así que toda esta sonrisa que tengo en este momento es muy falsa, es como una sonrisa pampita, porque en verdad estoy súper indignada”. La conductora del programa Only Fama no ocultó su descontento por la situación que la llevó a llegar tarde a la gala.

Un toque de humor ante la adversidad

A pesar de la molestia, Fran intentó aligerar el ambiente con un toque de humor, mencionando: “Me tomé media pastilla porque si no en este momento podría morderte”, lo que provocó risas entre los presentes. Sin embargo, también dejó entrever que había más detalles que compartir, añadiendo: “Mañana les cuento quién fue”.

La llegada del vestuario y el desfile

Finalmente, tras el inconveniente inicial, la ropa de Fran García-Huidobro llegó a tiempo, permitiéndole participar en la alfombra roja. No obstante, no pudo evitar las preguntas de su compañero José Antonio Neme sobre su retraso en la antesala del espectáculo. Fran respondió: “No te puedo contar, pero te juro que no fue culpa mía. Esta vez no fue culpa mía”, reafirmando su postura sobre la situación que había enfrentado.