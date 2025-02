Lady Gaga anuncia concierto gratuito en Copacabana tras años de espera por sus fans brasileños

La cantante y actriz Lady Gaga ha anunciado a través de sus cuentas oficiales en Instagram y X que ofrecerá un concierto gratuito en Río de Janeiro el próximo 02 de mayo, en la emblemática playa de Copacabana. Los seguidores de Gaga, conocidos como “Little Monsters”, tendrán la oportunidad de disfrutar de algunos de sus más grandes éxitos, incluyendo temas como “Alejandro”, “Bad Romance” y “Judas”, entre otros destacados de su carrera musical.

Detalles del concierto

El evento, que se espera atraiga a alrededor de 1 millón de asistentes, tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Según la información proporcionada por las autoridades brasileñas, el espectáculo comenzará a las 21 horas.

Declaraciones de Lady Gaga

En su publicación, Lady Gaga expresó: “Es un gran honor que me hayan invitado a cantar para Río. Durante toda mi carrera, los fans de Brasil han sido parte del alma de estos pequeños monstruos”. La artista también recordó que en 2017 tuvo que cancelar su actuación en Rock in Rio debido a un complicado cuadro de salud, lo que le causó gran tristeza.

Gaga mencionó: “Me moría de ganas de ir a cantar para ustedes durante años y me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años porque me hospitalizaron”. Además, agradeció a sus fans por su comprensión durante ese difícil momento, afirmando: “Su comprensión de que necesitaba ese tiempo para sanar significó mucho para mí. Ahora estoy de regreso y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olvidarán. Prepárense para MAYHEM en la playa”.

Contexto del evento

Es relevante mencionar que en 2024, la famosa cantante Madonna también realizó un concierto gratuito en Brasil, lo que establece una tendencia de grandes artistas ofreciendo espectáculos al aire libre en el país. La actuación de Lady Gaga en Copacabana se suma a esta iniciativa, prometiendo ser un evento memorable para sus seguidores y para la ciudad.

Expectativas del público

La expectativa por el concierto es alta, dado el impacto que Lady Gaga ha tenido en la música pop y su conexión con el público brasileño. La artista ha cultivado una base de fans leales en el país, lo que augura un ambiente vibrante y lleno de energía durante su presentación.