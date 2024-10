River Plate pierde a un juvenil: Gabriel Degenhardt se marcha a Chile tras rescindir su contrato

Una decisión que marca un cambio en su carrera y abre un nuevo capítulo en el fútbol chileno.

En la actualidad, el club River Plate se encuentra en un momento destacado en la Primera División, habiendo alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores y realizando fichajes significativos como los de Germán Pezzella y el Huevo Acuña. Sin embargo, la situación en las divisiones inferiores es notablemente diferente. Gabriel Degenhardt, un joven portero que ha tenido escasas oportunidades en el equipo durante el año, ha tomado la decisión de rescindir su contrato con el club argentino para unirse a Deportes Temuco, un equipo chileno.

Degenhardt, nacido en 2004, ha tenido un 2024 complicado, ya que no ha sido considerado por el entrenador Marcelo Escudero para jugar en la Reserva de River Plate. Ante esta falta de minutos y oportunidades, el portero decidió reunirse con los directivos del club y, de mutuo acuerdo, se acordó su desvinculación. Su nuevo destino será Deportes Temuco, un club que es dirigido por Marcelo Salas, un exjugador muy querido por los aficionados de River Plate.

El joven arquero había firmado su primer contrato profesional con River en marzo de este año. Tras la confirmación de su salida del club, Degenhardt recibió una llamada de Marcelo Salas, quien lo motivó a unirse a su equipo. Actualmente, Deportes Temuco ocupa el puesto 11 en la Primera B, que es la segunda categoría del fútbol chileno, y el objetivo de Degenhardt será contribuir a que el club mantenga su posición en la división.

Es importante mencionar que Degenhardt tendrá la oportunidad de jugar con regularidad en Deportes Temuco, ya que el equipo enfrenta una escasez de jugadores en su posición. Actualmente, el único arquero en el plantel es Yerko Urra, quien es el capitán y titular del equipo, pero no hay un suplente disponible que pueda reemplazarlo en caso de que surja algún problema. Esta situación no es nueva para River Plate, ya que en el pasado, otros arqueros como Ezequiel Centurión y Franco Petroli también han sido cedidos a otros clubes.

La despedida de Degenhardt de River Plate fue emotiva. Utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que se despidió del club y agradeció el apoyo recibido durante su tiempo en la institución. En su mensaje, expresó: “Hoy me toca despedirme de mi segunda casa, del club que me abrió las puertas cuando comencé a dar mis primeros pasos en el fútbol. Quiero darle las gracias, de corazón, a la gran FAMILIA que es el CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE. Acá pude crecer como persona, como futbolista, y en el camino pude encontrar grandes amigos y excelentes compañeros de equipo. A todos mis entrenadores, a mis formadores, en especial a Alberto Tato Montes, quien me brindó los mejores consejos para este hermoso oficio de ser arquero.”

Con esta decisión, Gabriel Degenhardt inicia un nuevo capítulo en su carrera futbolística, buscando oportunidades en el fútbol chileno.