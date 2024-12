Los ganadores de los The Game Awards 2024: ¿quién se llevó el GOTY?

La ceremonia de premiación de los The Game Awards 2024 se llevó a cabo el pasado jueves, destacando los mejores videojuegos del año en diversas categorías.

Premiaciones destacadas de The Game Awards 2024

En un evento que ha capturado la atención de la comunidad gamer, se reconocieron múltiples títulos que han dejado huella en el mundo de los videojuegos. La categoría más esperada, Juego del Año, fue otorgada a Astro Bot, un título que ha sido aclamado por su innovador diseño y jugabilidad.

Ganadores por categoría

Los ganadores en las distintas categorías son los siguientes:

– Juego del Año: Astro Bot

– Mejor narrativa: Metaphor: ReFantazio

– Mejor juego de acción y aventura: Astro Bot

– Mejor RPG: Metaphor: ReFantazio

– Mejor Banda Sonora y Música: Final Fantasy VII Rebirth

– Mejor Juego Independiente: Balatro

– Juego del año elegido por la comunidad: Black Myth: Wukong

– Mejor dirección: Astro Bot

– Mejor Debut Independiente: Balatro

– Mejor Juego para Móviles: Balatro

– Mejor diseño de Audio: Senua’s Saga: Hellblade II

– Mejor juego de acción: Black Myth: Wukong

– Mejor actuación: Melina Juergens por Senua’s Saga: Hellblade II

– Mejor juego familiar: Astro Bot

– Innovación en accesibilidad: Prince of Persia: The Lost Crown

– Mejor dirección de arte: Metaphor: ReFantazio

– Juegos de Impacto: Neval

– Mejor juego como servicio: Helldivers 2

– Mejor soporte para comunidad: Baldur’s Gate 3

– Mejor multijugador: Helldivers 2

– Mejor juego de simulación y estrategia: Frostpunk 2

– Mejor juego de deportes: EA Sports FC 25

– Mejor juego de peleas: TEKKEN 6

– Mejor juego VR | AR: Batman Arkham Shadow

– Mejor adaptación de videojuego: Fallout

– Juego más anticipado: GTA VI

– Mejor creador de contenido: CaseOh

– Mejor juego de esports: League of Legends

– Mejor atleta de esports: Faker

– Mejor equipo de esports: T1

Este evento no solo celebra los logros de los desarrolladores y creadores de contenido, sino que también resalta la evolución y el impacto de los videojuegos en la cultura contemporánea.