Grave estado de salud de niña tras incidente con buey en Los Ángeles, Biobío

Una niña de seis años se encuentra en estado grave en Los Ángeles, región del Biobío, tras ser golpeada por un buey.

Detalles del incidente

Según la madre de la menor, Geraldin Sepúlveda, el accidente ocurrió después de que la familia realizara unas compras navideñas. En una entrevista con Radio Biobío, la madre informó que su hija sufrió un traumatismo severo tras recibir la patada del animal. Al momento del incidente, la niña cayó al suelo y comenzó a gritar de dolor.

Relato de testigos

La madre de la niña relató que su hermana fue testigo del suceso y comentó que no está claro si la menor tocó al buey accidentalmente al pasar con un papel de regalo o si el animal se asustó debido a los tubos que llevaban. En sus palabras, “Mi hermana me dice que ellas iban pasando y no saben si lo pasó a rozar con el papel de regalo o el buey se asustó donde iban los tubos y pensaría que le iba a pegar”.

Declaraciones del dueño del buey

El medio mencionado también se comunicó con el hijo del dueño de los animales, quien explicó que el buey había llegado a Los Ángeles desde Tirúa con el propósito de vender productos. Este testigo indicó que la familia había sido advertida sobre el peligro de acercarse al animal, ya que no era manso. En sus declaraciones, afirmó: “Le dicen que no los toquen” y añadió que la responsabilidad del incidente recae en la niña, ya que a pesar de las advertencias, ella decidió tocar al buey.

El hijo del dueño del buey expresó: “Ella fue y lo tocó y mi papi ya andaba enojado porque le dice a las personas que no lo toquen, que después lo patean a uno mismo. Entonces, la culpa no la tiene uno, la tiene absolutamente, 100% ella”.

Apoyo a la familia

Ante la situación crítica de la menor, la familia ha hecho un llamado a la comunidad a través de sus redes sociales, solicitando oraciones para la pronta recuperación de la niña.