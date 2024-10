Abrazos inesperados: la conmovedora reacción de una adulta mayor ante un robo en su hogar

Una adulta mayor fue víctima de un robo al interior de su domicilio durante la tarde del jueves. Para evitar que el asunto pasara a mayores, utilizó una inusual técnica.

La señora Gloria, residente de la comuna de Independencia, se encontró con un grupo de delincuentes que irrumpieron en su hogar. En un intento por protegerse, decidió abrazar a uno de los asaltantes. En una entrevista con el matinal “Contigo en la Mañana”, la mujer relató su experiencia: “Me cruzo con él y este chico traía un destornillador grande en la mano, y yo lo veo tan jovencito, tan como niño, me dio, no sé si vergüenza, ternura, qué diablos fue lo que sentí”.

Gloria recordó que había leído en un panfleto que, en situaciones como esta, era recomendable tratar de tranquilizar a los jóvenes delincuentes. “Me acordé que había leído en un panfleto, no sé dónde, que a estos cabros había que apapacharlos para tranquilizarlos, no volverse locas, sino que apapacharlos”. Con esta idea en mente, se acercó al ladrón y le dijo: “Lo abracé y le digo, ‘hijo, pero tú eres igual a mi hijo, por favor, no me hagas daño. Y si me vas a hacer daño, mátame al tiro, mátame al tiro porque yo soy sola, no puedo vivir quedando inválida'”.

El joven, sorprendido por la reacción de Gloria, le respondió: “no mamita, si yo no le voy a hacer nada”, y dejó el destornillador sobre una mesa donde había una foto de su nieto fallecido. Sin embargo, el delincuente continuó con su actividad delictiva, rompiendo muebles mientras conversaba con la mujer.

Eventualmente, mientras el ladrón se distrajo buscando objetos de valor, Gloria aprovechó la oportunidad para salir de su casa y refugiarse en la vivienda de un vecino. Durante el robo, los delincuentes lograron sustraer varias pertenencias de valor, incluyendo un televisor y el celular de la víctima. Además, causaron daños significativos en la propiedad, ya que ingresaron al inmueble rompiendo una reja y la puerta de entrada.

