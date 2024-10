Fran Maira sorprende con su renuncia en Ganar o servir y deja a todos en shock

Un nuevo duelo de eliminación se llevó a cabo este jueves en el programa “Ganar o servir”, donde Faloon Larraguibel se enfrentó a la Botota, con el objetivo de continuar en la competencia. Durante esta prueba, los participantes debían rescatar cinco monedas que estaban amarradas en tótems y trasladarlas utilizando carros. Desde el inicio, la ex Yingo tomó la delantera, mientras que la comediante enfrentó dificultades para deshacer los nudos que sujetaban las monedas. Finalmente, Faloon logró colocar su última moneda y se proclamó ganadora.

Tras su victoria, Faloon expresó: “Estoy feliz, pero tengo el llanto en la garganta. No pensaba en irme a eliminación con Botota, ha sido una gran contención para mí”. Por su parte, la Botota, quien se mostró resignada a abandonar el reality de Canal 13, comentó: “Yo creo que este reality lo disfruté más que Tierra Brava. Pensé que me iba a ir antes, y lo he pasado muy bien en la competencia”.

En un giro inesperado, Fran Maira interrumpió el momento con un anuncio sorprendente. Sin previo aviso, la influencer solicitó la palabra a los animadores Sergio Lagos y Karla Constant para comunicar su renuncia, lo que dejó a todos los presentes en estado de shock. Fran declaró: “Quiero darle mi lugar hoy a Botota. Necesito ser honesta conmigo misma, y siento que he cumplido un ciclo aquí, y que ya terminó. Ha sido una experiencia increíble para mí, pero Botota y Faloon merecen quedarse aquí”.

Los animadores le preguntaron a Fran si su decisión estaba relacionada con la salida de Austin, a lo que ella respondió que no. Explicó: “En estos últimos días he sentido que mi mente y mi corazón no están aquí. Creo que lo he dado todo y más, he creado una historia muy linda, y todos tenemos un ciclo y un fin… y creo que éste es el mío”.

La decisión de Fran afectó profundamente a Rai, quien fue uno de los más impactados. Él le dijo: “Te amo y no estoy feliz con tu decisión, pero si es lo que necesitas, vamos con todo. Estoy aquí por ti, ahora y siempre”. Fran, a su vez, le respondió: “Amigo, tenía que seguir mi corazón. No puedo seguir aquí si no soy feliz. Necesito volar”.

Oriana también se dirigió a Fran, a pesar de que su relación había cambiado con el tiempo. Le comentó que se quedaba con los buenos momentos que compartieron, afirmando: “Afuera verás que siempre fui una niña buena. Pero, por mí, feliz de verte afuera. Te darás cuenta que nuestra relación fue muy real y genuina”.