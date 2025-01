Gong Yoo sorprende en la segunda temporada de “El juego del calamar”: ¿qué cambios traerá su personaje?

En la primera temporada de El juego del calamar, Gong Yoo aparece brevemente como el reclutador, un personaje cuya función es encontrar a candidatos que, en su desesperación por dinero, acepten participar en una misteriosa competencia que podría salvar sus vidas. A pesar de su breve tiempo en pantalla, el magnetismo de su personaje llevó a que su participación se extendiera a la segunda temporada. Así, el actor surcoreano, conocido durante años como un ícono del romance, se adentró en un repertorio más oscuro y ofreció a los espectadores una escalofriante y tensa interpretación de un psicópata, marcando su primera vez como villano. La impresión que genera el reclutador en la segunda temporada, con su frialdad al enfrentar la ruleta rusa, ha coronado la reputación que ha construido a lo largo de dos décadas en la industria.

Otros trabajos destacados de Gong Yoo

Si el trabajo de Gong Yoo en Squid Game ha captado tu atención, hay otros títulos interesantes que destacan la versatilidad de su talento en series y películas. Uno de los más emblemáticos es Coffee Prince, un K-drama que se estrenó en 2007 y que se ha consolidado como una de las obras más representativas de la televisión surcoreana. Esta comedia romántica ofrece un enfoque fresco sobre temas de identidad, amor y superación de prejuicios sociales. En la serie, Gong Yoo interpreta a Choi Han Gyul, un joven heredero arrogante y carismático que está cansado de las constantes citas arregladas por su abuela, una poderosa empresaria que opera un café. Para evitar estos encuentros, Han Gyul contrata a Go Eun Chan (interpretada por Yoon Eun Hye), quien, debido a su estilo tomboy, logra hacerse pasar por su amante gay. Sin embargo, la situación se complica cuando ambos comienzan a desarrollar sentimientos genuinos el uno por el otro. La serie se convierte en una exploración de los conflictos internos de los personajes y llega a cuestionar la orientación sexual de Han Gyul mientras enfrenta la verdad sobre Eun Chan.

Silencio y su impacto social

Otro trabajo notable es Silencio (título original: Silenced), una de las películas más conmovedoras y desgarradoras de Gong Yoo. Basada en un libro homónimo inspirado en un caso real ocurrido en Gwangju, esta película fue dirigida por Hwang Dong-hyuk, el creador de Squid Game. La trama aborda el abuso físico que sufrieron niños con discapacidad auditiva en una escuela, exponiendo los oscuros secretos de una institución que encubría estos actos. El personaje de Kang In Ho, un maestro y padre soltero, comienza a trabajar en la escuela sin imaginar que descubriría un sistema que sometía a los estudiantes. Impulsado por un sentido de justicia, Kang In Ho lucha por proteger a los niños, enfrentándose a amenazas y a la corrupción de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Su vida, empática y determinada, muestra sensibilidad hacia las emociones y traumas propios mientras busca justicia para sus alumnos. El impacto del estreno de la película en 2011 fue tan profundo que desató una ola de indignación en Corea del Sur, lo que llevó a la promulgación de la “Ley Dogani”, que endureció las penas por delitos sexuales contra menores y personas con discapacidad.

El fenómeno de Train to Busan

La película Train to Busan, dirigida por Yeon Sang-ho, se ha convertido en un clásico del cine de terror surcoreano. Esta emocionante película combina acción, drama y tensión en un escenario claustrofóbico: un tren de alta velocidad que es invadido por zombis. El personaje principal, Seok Woo, es un administrador de fondos emocionalmente distante que, en un intento por conectar con su hija pequeña, Su-an, decide acompañarla en un viaje para visitar a su madre. Sin embargo, el trayecto ordinario se convierte rápidamente en una lucha por la supervivencia cuando un brote viral transforma a los pasajeros en criaturas mortales. A lo largo de la película, Seok Woo no solo enfrenta los horrores del apocalipsis, sino que también confronta sus defectos como padre. Su evolución de un personaje frío y egoísta a un héroe sacrificado añade un aspecto conmovedor a la narrativa.

Goblin y su legado en la televisión

Otro K-drama imprescindible en la filmografía de Gong Yoo es Goblin, también conocido como Guardian: The Lonely and Great God, que marcó hitos históricos en la televisión surcoreana. En esta serie, Gong Yoo interpreta a Kim Shin, un antiguo general de la dinastía Goryeo condenado a la inmortalidad tras una traición. Con una espada mística clavada en su pecho, su único escape es encontrar a su “novia Goblin”, la única persona destinada a liberar su alma y quitarle la espada. En el presente, Kim Shin conoce a Ji Tak (interpretada por Kim Go Eun), una alegre estudiante secundaria con la capacidad de ver fantasmas, quien podría ser clave para romper su maldición. La serie explora la amistad entre Kim Shin y Grim Reaper (interpretado por Lee Dong Wook), encargado de guiar almas al más allá. Esta dinámica, llena de momentos cómicos y entrañables, convirtió a la serie en una de las más queridas del público.

Ji-young, nacida 1982

Finalmente, Ji-young: Born (2019) es una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Cho Nam-joo, que aborda la desigualdad de género y la presión social. La historia sigue a una mujer que aparenta llevar una vida normal como madre ama de casa, pero que sufre episodios de disociación al canalizar las voces de otras mujeres. Estas voces reflejan las frustraciones acumuladas a lo largo de una vida en un entorno profundamente patriarcal. Protagonizada por Jung Yu-mi como Ji-young y Lee Dong-wook como su esposo Dae-hyun, la película muestra cómo la identidad interna de Ji-young se ve condicionada por su entorno y su condición como ciudadana de clase media. Aunque su esposo es comprensivo, debe lidiar con los “consejos” de sus padres, quienes se oponen a que ella abandone su papel de ama de casa. A diferencia de la novela, la película ofrece un final esperanzador y destaca la solidaridad entre mujeres y la necesidad de un cambio social. Estrenada en 2019, la película fue un éxito de taquilla, atrayendo a un millón de espectadores en su primera semana, y causó polémica en Corea del Sur debido a la problemática de los derechos y la inequidad de género que aún persiste.