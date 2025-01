Gonzalo Montiel regresa a Argentina: “Estoy volviendo a casa” tras su paso por Sevilla

Gonzalo Montiel, lateral derecho y campeón del mundo con la selección argentina, ha partido desde el aeropuerto de España hacia Ezeiza para unirse a River Plate. Montiel, quien se mostró entusiasmado por este nuevo desafío bajo la dirección de Marcelo Gallardo, expresó: “Salí chico, hice casi toda mi carrera ahí, debuté, llegué a ganar cosas muy importantes, así que estoy volviendo a casa”. El ex defensor del Sevilla también manifestó su orgullo por haber formado parte de un gran club como el andaluz, donde recibió un trato positivo por parte de la afición. “Gracias a Dios, he podido jugar aquí y me siento agradecido”, declaró en una breve rueda de prensa improvisada por los periodistas que se acercaron al aeródromo de la capital andaluza.

Detalles del viaje y llegada a Argentina

Montiel, de 28 años, tiene previsto llegar a Buenos Aires durante las primeras horas del día siguiente, donde realizará una revisión médica en el Centro Rossi. La noticia de su regreso a River Plate fue anunciada el pasado fin de semana a través de sus redes sociales. El jugador se mostró feliz por la oportunidad de volver a un club donde ha tenido un impacto significativo en el pasado.

Trayectoria en Sevilla y estadísticas

Durante su tiempo en el Sevilla, Montiel participó en 81 partidos oficiales, donde anotó tres goles y brindó cinco asistencias. Uno de sus momentos más destacados fue en la final de la Europa League 2023, donde tuvo un papel decisivo al ejecutar el último penalti que selló la victoria del equipo frente a la Roma. Sin embargo, a pesar de este éxito, no logró consolidarse en el equipo andaluz y fue cedido a préstamo al Nottingham Forest en la Premier League, donde participó en 19 partidos, siendo titular en solo ocho ocasiones y sumando aproximadamente 370 minutos de juego, la mayoría de ellos en la Copa del Rey.

Regreso a River Plate y su impacto en el equipo

Montiel ha levantado un total de ocho títulos durante su carrera, destacándose su participación en la Copa Libertadores 2018, donde River Plate venció a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu. Con la camiseta de la Banda, disputó 140 partidos, anotando seis goles y asistiendo en 14 ocasiones.

Con su llegada, el entrenador Marcelo Gallardo contará con cuatro futbolistas que son habituales convocados por Lionel Scaloni para la selección argentina, sumándose a Marcos Acuña, Germán Pezzella y Martínez Quarta. También está Franco Armani, quien se retiró en Estados Unidos, formando parte de la columna vertebral del cuerpo técnico nacional.

Movimientos en el mercado de pases

Se espera que la llegada de Montiel abra varias puertas para buscar salidas de algunos jugadores, como Agustín Sant’Anna, quien competiría por un puesto junto a Fabricio Bustos. Defensa y Justicia se prepara para el 2024, mientras que otros jugadores como Federico Gattoni y Ramiro Funes Mori están en la mira de Platense y Belgrano de Córdoba. El juvenil Daniel Zabala está definiendo detalles para recalar en Unión de Santa Fe con la intención de tener más rodaje.

Por otro lado, Rodrigo Aliendro ha recibido llamados de San Lorenzo y Talleres de Córdoba. En el ámbito ofensivo, Pablo Solari está siendo seguido de cerca por clubes de Rusia, aunque no vería con buenos ojos emigrar en busca de más minutos.