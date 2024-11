The Guardian deja X por su “toxicidad” y el uso de la red por Musk para “moldear el discurso”

El medio británico The Guardian ha decidido cesar la publicación de contenido en X, anteriormente conocida como Twitter, argumentando que la plataforma se ha convertido en un espacio “tóxico” bajo la dirección de su propietario, Elon Musk.

Decisión editorial de The Guardian

A través de una editorial titulada “Por qué The Guardian ya no publica en X”, el periódico expone que el magnate sudafricano utiliza la red social para “moldear el discurso político” de la ciudadanía. En la editorial, se menciona: “Creemos que los beneficios de estar en X son abrumadoramente inferiores a los aspectos negativos y que los recursos (destinados a esta red social) podrían servir para promover nuestro periodismo en otros lugares”.

Contenido inquietante en la plataforma

The Guardian también señala que ha estado evaluando esta decisión durante un tiempo considerable. En su análisis, el medio destaca que el “contenido inquietante” que los usuarios publican en X incluye “teorías de la conspiración de ultraderecha y racismo”.

Impacto de las elecciones en Estados Unidos

El periódico británico menciona que las recientes elecciones en Estados Unidos, donde Donald Trump ganó a la candidata demócrata Kamala Harris, han puesto de manifiesto lo que ellos denominan la “toxicidad” de la plataforma.

Uso de X por parte de los reporteros

A pesar de su decisión de no publicar contenido, The Guardian aclara que los usuarios de X aún podrán compartir sus artículos. Además, los reporteros del medio podrán seguir utilizando X para la recopilación de noticias, “tal como utilizan otras redes sociales en las que no participamos oficialmente”.

Redes sociales y modelo de negocio

El periódico enfatiza que, aunque las redes sociales pueden ser herramientas valiosas para las organizaciones de noticias y ayudar a alcanzar nuevas audiencias, en este momento, X desempeña un papel menor en la promoción de su trabajo. “Afortunadamente, podemos hacer esto porque nuestro modelo de negocio no se basa en contenido viral adaptado a los caprichos de los algoritmos de los gigantes de las redes sociales; en cambio, nuestros lectores nos financian directamente”, concluye la editorial.

Estado de la cuenta de The Guardian en X

La cuenta de The Guardian en X permanecerá activa para revisar el contenido publicado hasta la fecha de la decisión, pero ha sido archivada.

Reacción de Elon Musk

En respuesta al anuncio de The Guardian, Elon Musk reaccionó diciendo que el medio es “irrelevante”. Posteriormente, el empresario añadió: “Son una máquina de propaganda laboriosamente vil”. Musk adquirió la red social en octubre de 2022 tras una prolongada negociación que comenzó en abril de ese mismo año, cuando expresó su interés en comprar la compañía.