Cristina Fernández condenada a 6 años y inhabilitada de por vida: ¿qué sigue ahora?

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha ratificado este miércoles la sentencia condenatoria impuesta a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, que conlleva una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta condena está relacionada con el caso conocido como Vialidad. La decisión tomada por la Cámara puede ser apelada por los abogados de Fernández, quienes han indicado que llevarán el caso a la última instancia judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, según lo reportado por La Tercera.

No obstante, es importante señalar que la exmandataria no será encarcelada de inmediato, ya que la ejecución de la sentencia se llevará a cabo únicamente una vez que se hayan agotado todas las instancias legales disponibles. Esto significa que la sentencia no se hará efectiva hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el asunto.

En diciembre de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 había declarado culpable a Cristina Fernández Kirchner por irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que fueron otorgadas al empresario Lázaro Báez. Estos hechos se produjeron durante los mandatos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández en la provincia de Santa Cruz. La condena se basa en la consideración de que hubo un manejo indebido de los recursos públicos en la adjudicación de estas obras.