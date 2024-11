Kurt Carrera revela por qué no estuvo en el regreso de “El Muro”: “mala onda” entre compañeros

El emblemático segmento de Morandé con Compañía, conocido como El Muro, hizo su regreso a la televisión chilena en la madrugada del pasado sábado, coincidiendo con la Teletón 2024. Este regreso, liderado por Kike Morandé, fue recibido con entusiasmo por los televidentes, quienes disfrutaron de un momento de risas y nostalgia durante la cruzada solidaria. Sin embargo, la celebración del retorno no estuvo exenta de controversias, ya que varios rostros históricos del programa no participaron, lo que generó una polémica inesperada.

Controversias en el regreso de El Muro

Uno de los ausentes más notables fue Miguelito, quien no pudo asistir debido a compromisos laborales. Además, María José Quiroz también se ausentó, lo que, según Beto Espinoza, el encargado de la convocatoria, se debió a una supuesta mala relación con Belén Mora y Toto Acuña.

La situación no solo afectó a Quiroz, ya que Kurt Carrera, otro de los históricos integrantes de El Muro, decidió no participar y expresó su descontento respecto a la gestión de la convocatoria. En una entrevista con el programa No es lo mismo de Tevex Televisión, Carrera explicó cómo se desarrolló la convocatoria y por qué consideró que el manejo de la situación fue injusto.

Declaraciones de Kurt Carrera

Carrera comentó: “Creo que se hizo mal la convocatoria, porque Beto Espinoza, que es un integrante más de El Muro, él hizo esta convocatoria. En algún momento, cuando me llaman, se cometió el error de no haber llamado a Ina Sáez o a Martín Grass, un director de Morandé con Compañía, para realizar ese trabajo”.

El comediante continuó relatando su conversación con Espinoza, quien le informó sobre la situación de Quiroz: “Beto me llama y me dice ‘Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir’, y yo le dije ‘vamos, maravilloso, cómo no estaría’. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora”.

Al expresar su descontento por la ausencia de Quiroz, Carrera le dijo a Espinoza: “Pero Beto, es la Teletón, ¿cómo no vamos a ir todos?”, a lo que Espinoza respondió: “Pucha Kurt, ¿qué querí que haga?”. Fue en ese momento que Carrera decidió no participar en el proyecto, considerando que era injusto dejar fuera a alguien solo por diferencias personales, a pesar de su indiscutible talento.