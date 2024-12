Gustavo Quinteros asume como nuevo entrenador de Gremio tras su salida de Vélez

Gustavo Quinteros ha sido un personaje clave en la historia reciente de Vélez Sarsfield, logrando la consagración del club tras un periodo de 11 años sin títulos. Sin embargo, su salida del equipo no fue del todo bien recibida, ya que se produjo en medio de críticas por parte de los aficionados. En este contexto, Quinteros ha comenzado a negociar con otros clubes para continuar su carrera como director técnico en 2025, y ha sido nombrado como el nuevo entrenador de Gremio de Porto Alegre.

Presentación de Gustavo Quinteros en Gremio

Gustavo Quinteros fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Gremio de Porto Alegre, tras su controvertida salida de Vélez. Es importante recordar que el estratega no estuvo presente en la final del Trofeo de Campeones debido a la celebración de la boda de su única hija, lo que resultó en una derrota de su equipo por 3-0 ante Estudiantes. Quinteros ahora busca dejar atrás esa etapa y concentrarse en su nuevo desafío, donde ha firmado un contrato que se extenderá hasta finales de 2025, participando en la Copa Sudamericana.

La llegada de Quinteros a Gremio

Desde las redes sociales de Gremio, se dio la bienvenida a Quinteros con el mensaje: “¡Gustavo Quinteros es Tricolor!”. El club destacó la experiencia del técnico en selecciones como Bolivia y Ecuador, así como su éxito en clubes sudamericanos, incluyendo su reciente campeonato argentino con Vélez. La presentación subrayó su trayectoria y los logros alcanzados, incluyendo el último trofeo levantado con el Fortín.

Despedida de Gustavo Quinteros de Vélez

En un video publicado en sus redes sociales, Quinteros comunicó su decisión de no continuar en Vélez. Aclaró que su salida no se debió a su ausencia en la final del Trofeo de Campeones, sino a la falta de acuerdo con la directiva del club. Expresó su tristeza por no poder extender su vínculo con Vélez, afirmando: “Quiero informales con mucha tristeza, con mucha angustia, que no voy a continuar la próxima temporada. Se dijeron muchas cosas, se dicen muchas cosas que no son ciertas”.

El técnico explicó que tras finalizar la temporada, esperó para reunirse con el presidente Fabián Berlanga y el mánager Ricky Álvarez. Detalló que se reunieron los días 23 y 24 de diciembre para discutir el proyecto deportivo y las necesidades del equipo, pero no lograron llegar a un acuerdo para su continuidad.

Quinteros se despide de Vélez con un sentimiento de desilusión, pero ahora se enfoca en su nuevo rol en Gremio, donde espera iniciar una nueva etapa en su carrera como director técnico.