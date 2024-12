Humberto Suazo revela el dolor tras su salida de Colo Colo y críticas a la directiva

El ex delantero de Colo Colo, Humberto Suazo, expresa su dolor y descontento por su salida del club, casi una década después de su polémica partida.

Recuerdos de una salida dolorosa

Humberto Suazo, quien actualmente juega para San Luis de Quillota, ha compartido sus sentimientos sobre su salida de Colo Colo, un tema que sigue siendo sensible para él. En una reciente conversación con Balong, Suazo reveló detalles sobre su experiencia y las emociones que lo acompañaron durante su salida del club, que tuvo lugar en su segundo paso por Macul.

El ex delantero comenzó su relato afirmando: “Sigo insistiendo, y perdón la palabra, pero fue una mariconada lo que me hicieron. Siempre lo he dicho, para mí fue muy duro porque siempre jugué ahí, siempre quise estar ahí”. Suazo recordó que había tenido años muy buenos en el club antes de su partida a México, y que regresar a Chile fue una decisión difícil, especialmente al final de su carrera.

Críticas a la gestión de Aníbal Mosa

Suazo no se detuvo en su relato y dirigió sus críticas hacia el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa. Expresó su descontento por cómo se manejó su situación, señalando: “Terminar así después de estar haciendo una carrera muy buena, creo que fue difícil porque después me tocó un tema de que me iba a estacionar donde los jugadores, porque las niñas entrenaban ahí, y también por orden de arriba me dijeron que me tenía que ir”.

El ex jugador también mencionó que muchas personas no conocen los detalles de su salida, indicando que “estaba a cargo el que está ahora, no quiero ni nombrarlo porque más allá no quedó el tema, pero la gente muchas cosas no sabe. Me trataron muy mal, después pasó lo que pasó, se fue a juicio y me dieron la razón”.

Suazo continuó describiendo el trato que recibió durante sus últimos meses en el club, afirmando: “Estaba bastante grande, siempre fui bastante ordenado, entonces no iba a tener problema si me retiraba, pero no me dejaron ni terminar los tres meses que me quedaban. No me dieron ni la medalla de campeón”.

Reflexiones finales sobre su carrera

El ex delantero se mostró reflexivo sobre su trayectoria, señalando: “Me quedo con la tranquilidad de que siempre donde estuve, traté de dar lo mejor y en esta ocasión, no fue mi mejor etapa. Incluso si me hubieran dicho termina el campeonato y el otro no queremos contar contigo, muchas gracias por todo, por darme la oportunidad de regresar a Chile y se acababa el tema, pero ni siquiera eso”.

Suazo concluyó su relato mencionando que hay muchas cosas que la gente no sabe sobre su experiencia en Colo Colo, pero que ya es parte del pasado.