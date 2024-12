Ignacia Michelson comparte su dolorosa pérdida tras la muerte de su perrita Mimi

La influencer y chica reality, Ignacia Michelson, anunció a través de su cuenta de Instagram la triste noticia sobre la pérdida de su perrita, Mimi, quien falleció el pasado viernes. La joven compartió su dolor en las redes sociales, expresando su profundo sentimiento de pérdida por la partida de su compañera de vida.

Mensaje de despedida de Ignacia Michelson

En una emotiva publicación, Ignacia Michelson escribió: “Mi querida Mimi hoy es el día más triste, la vejez fue llegando de a poco, cada día eran menos los juegos. Verte así fue uno de mis grandes dolores y saber que ya no estarás más conmigo es inimaginable”. Esta declaración refleja el profundo vínculo que existía entre la influencer y su mascota, quien la acompañó en diversos momentos de su vida.

Causas de la pérdida

Según la información proporcionada por Michelson, la muerte de Mimi se debió a causas naturales, dado que la perrita había alcanzado una avanzada edad. La joven dejó entrever que la partida de su mascota fue un proceso doloroso, pero natural, que se había ido desarrollando con el tiempo.

Recuerdos y legado de Mimi

En su mensaje, Ignacia continuó expresando su amor por Mimi, afirmando: “Sé que en un tiempo más volveremos a estar juntas. De verdad fuiste y serás mi gran amor, mi compañera que me acompañó a todo lugar, a fiestas, a la televisión, me entregaste mis días más felices de mi vida, estuviste en mis fracasos, en mis logros”. Estas palabras subrayan la importancia que tuvo Mimi en la vida de la influencer, quien la considera una parte fundamental de su historia personal.

Un adiós lleno de amor

Finalmente, Ignacia Michelson concluyó su emotivo mensaje con una despedida conmovedora: “Tú eras mi felicidad, no había nada que me hiciera más feliz que tú. Hoy te dejo partir con el dolor más grande de mi alma. Has dejado huellas imborrables en nuestros corazones y recuerdos que guardaremos por siempre. Descansa en paz, fiel amiga”. Este mensaje resalta el profundo amor y la conexión que existía entre Michelson y su mascota, dejando un legado de recuerdos que perdurarán en su memoria.